Most wickets in a series in ODIs: वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-7 गेंदबाजों की लिस्ट में सभी गेंदबाज एसोसिएट सदस्य देश के हैं, जिन्होंने ICC के कोई मेजर टूर्नामेंट में विकेट नहीं लिए हैं. उन्होंने ICC के वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग मैचों में विकेट चटकाए हैं. इसलिए हम यहां ICC के द्वारा पूर्ण सदस्यता प्राप्त देशों के 7 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं.

वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज

1- ग्लेन मैकग्राथ (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मैकग्राथ ने 1998/99 की त्रिकोणीय सीरीज कार्लटन और यूनाइटेड में 11 मैच में 15.62 की औसत से 27 विकेट चटकाए थे. इस त्रिकोणीय सीरीज को ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने भाग लिया था.

2- मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)

वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क हैं. स्टार्क ने भी 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में 10 मैच में 18.59 की औसत से 27 विकेट झटके थे.

3- ग्लेन मैकग्राथ (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने दो बार ये कारनामा किया है और वह वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. मैकग्राथ ने 2006/7 के वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैच में 13.73 की औसत से 26 विकेट चटकाए थे.

4- डेनिस लिली (ऑस्ट्रेलिया)

वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया डेनिस लिली हैं. लिली ने 1980/81 की त्रिकोणीय सीरीज बेन्सन एंड हेजेज वर्ल्ड सीरीज कप में 14 मैच में 14.64 की औसत से 25 विकेट झटके थे. इस त्रिकोणीय सीरीज को ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भाग लिया था.

5- मोहम्मद शमी (भारत)

भारत के मोहम्मद शमी वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज हैं. शमी ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में केवल 7 मैच में 10.70 की बेहतरीन औसत से 24 विकेट चटकाए थे.

6- जोएल गार्नर (वेस्टइंडीज)

वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज वेस्टइंडीज के जोएल गार्नर हैं. गार्नर ने 1981/82 की त्रिकोणीय सीरीज बेन्सन एंड हेजेज वर्ल्ड सीरीज कप में 14 मैच में 15.54 की औसत से 24 विकेट चटकाए थे. इस त्रिकोणीय सीरीज को ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने भाग लिया था.

7- चमिंडा वास (श्रीलंका)

श्रीलंका के चमिंडा वास वनडे क्रिकेट के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज हैं. वास ने 2003 वनडे वर्ल्ड कप के 10 मैचों में 14.39 की औसत से 23 विकेट चटकाए थे.