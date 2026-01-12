सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा

Five Cricketers With The Most Expensive Watches: क्रिकेट सितारे मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं. उनकी लाइफ स्टाइल बेहद आलीशान होती है, और महंगी घड़ियां इस लक्जरी जीवन का एक प्रमुख हिस्सा हैं. दुनिया के सबसे महंगे घड़ियों वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में मुख्य रूप से भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. इस लिस्ट में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम टॉप पर है. उनके पास लगभग 2.7 करोड़ रुपये की एक घड़ी है. यहां हमको उन 5 क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे जिनके पास सबसे महंगी घड़ियां हैं.

सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर

हार्दिक पंड्या - 2.7 करोड़ भारतीय रुपये

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का क्रिकेटिंग और ड्रेसिंग स्टाइल काफी फेमस है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक के पास पाटेक फिलिप नॉटिलस कंपनी की एक घड़ी है. रिपोर्ट के अनुसार, इस घड़ी की कीमत करीब ₹2.7 करोड़ रुपये है.

विराट कोहली - 8.60 लाख भारतीय रुपये

क्रिकेट जगत में किंग कहे जाने वाले विराट कोहली अपने प्रदर्शन के अलावा परफॉर्मेंस के भी बादशाह हैं. कोहली के पास Rolex Daytona कंपनी की घड़ी है, जिसकी कीमत करीब ₹8.60 लाख रुपये है. इसकी खासियत ये है कि इसमें टैकीमीट्रिक स्केल है, जिससे एवरेज स्पीड तक मापी जा सकती है. विराट के पास Rolex के अलावा Audemars Piguet Royal Oak और Patek Philippe जैसे हाई-एंड ब्रांड्स की घड़ियों का शानदार कलेक्शन है.

महेंद्र सिंह धोनी - 9.25 लाख भारतीय रुपये

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पास भी कई शानदार घड़ियों का कलेक्शन है. धोनी के पास पनेराई रेडिओमिर कैलिफोर्निया (Panerai Radiomir California) की एक घड़ी है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत ₹9.25 लाख रुपये है.

रोहित शर्मा - 10.7 लाख भारतीय रुपये

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भी घड़ियों से बेहद खास लगाव है. हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के पास Rolex Sky-Dweller उनकी कलेक्शन की सबसे महंगी घड़ी है और इसकी कीमत ₹10.7 लाख रूपये से शुरू होती है.

बेन स्टोक्स - 38.96 लाख भारतीय रुपये

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के पास Hublot Big Bang घड़ी है. इसका मॉडर्न लुक और स्टनिंग डिजाइन इसे यूथ के लिए फेवरेट वॉच बनाता हैं. इसकी घड़ी की कीमत है ₹38.96 लाख रूपये है.