Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत में होगा और ये देश के लिए गर्व का बड़ा मौका है. जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने जा रही है. नवंबर में इसका आधिकारिक ऐलान होने की उम्मीद है. 26 नवंबर को ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ की आम सभा में इसकी पुष्टि की जाएगी, जो अब केवल औपचारिकता मानी जा रही है.

यह दूसरी बार होगा जब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा. इससे पहले 2010 में इन गेम्स का दिल्ली में शानदार आयोजन हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में भारत की मेजबानी क्षमता का लोहा मनवाया था. अहमदाबाद में होने वाले इन खेलों से देश के युवा खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिलेगा और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई मिलेगी.

भारत के टॉप मेडल विनर, जसपाल राणा सबसे आगे

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जसपाल राणा हैं. शूटिंग के इस दिग्गज खिलाड़ी ने कुल 15 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं. राणा ने 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में भारत को शूटिंग में नई पहचान दिलाई. उनकी निरंतरता और प्रदर्शन ने भारतीय शूटिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया.

शरत कमल, टेबल टेनिस के बादशाह

जसपाल राणा के बाद दूसरा नाम आता है टेबल टेनिस स्टार अचंता शरत कमल का. उन्होंने अब तक 13 मेडल जीते हैं- 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज. शरत कमल भारतीय टेबल टेनिस के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक हैं, जिन्होंने 2006 मेलबर्न से लेकर 2022 बर्मिंघम तक लगातार देश का परचम लहराया.

महिलाओं में अंजलि भागवत का जलवा

भारत की सबसे सफल महिला खिलाड़ी के तौर पर शूटर अंजलि भागवत का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने 10 मेडल जीते हैं, जिनमें उन्होंने 6 बार गोल्ड, 3 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है.

उनके बाद शूटर विजय कुमार ने कॉमनवेल्थ में 8 पदक अपने नाम किए हैं, जबकि संजीव राजपूत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

भारत का अब तक का कॉमनवेल्थ सफर

भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास शानदार रहा है. देश ने अब तक 564 मेडल जीते हैं - 203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज. ऑस्ट्रेलिया (2596 मेडल) और इंग्लैंड (2322 मेडल) के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत तीसरा सबसे सफल देश है.