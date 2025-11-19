हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsia Cup Rising Stars 2025 Points Table: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन का दबदबा, इंडिया A की 2 जीतों ने बदल दिया ग्रुप B का गणित, जानिए प्वाइंट्स टेबल

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन और इंडिया A ने सेमीफाइनल की तस्वीर बदल दी है. बांग्लादेश A ने ग्रुप A में टॉप किया, जबकि श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच क्वालिफिकेशन की टक्कर रोचक हो गई है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup Rising Stars 2025 Points Table: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में युवा खिलाड़ियों का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है. टूर्नामेंट अपने ग्रुप-स्टेज के अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तान शाहीन और इंडिया A ने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया है. वहीं बांग्लादेश A और श्रीलंका A ग्रुप A में रोमांचक मुकाबले पेश कर रहे हैं. आइए जानते हैं दोनों ग्रुप का पूरा हाल और कौन सी टीमें आगे की दौड़ में सबसे मजबूत दिख रही हैं.

ग्रुप A में टीमों के बीच कड़ी टक्कर

ग्रुप A में बांग्लादेश A ने अपने दोनों मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजिशन पक्की कर ली है. टीम का नेट रन रेट भी 4.079 है, जो उनके दबदबे की साफ तस्वीर दिखाता है. लगातार दो जीतों ने उन्हें सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे पहुंचा दिया है.

श्रीलंका A और अफगानिस्तान A दोनों ही दो-दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ बराबर हैं, लेकिन श्रीलंका A का NRR ज्यादा अच्छा होने से वे दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. दोनों टीमों के बीच क्वालिफिकेशन को लेकर कड़ी टक्कर बनी हुई है. वहीं हांगकांग की टीम अभी तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है और टूर्नामेंट से बाहर मानी जा रही है. 

ग्रुप B: पाकिस्तान शाहीन अपराजेय, इंडिया A की जोरदार वापसी

ग्रुप B में पाकिस्तान शाहीन ने अपनी ताकत का ऐसा असर दिखाया है कि बाकी टीमों को मौका ही नहीं मिला. तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स और 4.560 के शानदार NRR के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में पाकिस्तान ने दूसरों को पीछे छोड़ दिया है.

इंडिया A ने भी अपने प्रभावशाली खेल से दिखाया है कि वह खिताब का बड़ा दावेदार है. तीन मैचों में दो जीत ने उन्हें 4 पॉइंट्स दिलाए हैं और टीम 1.979 के NRR के साथ दूसरे स्थान पर है. टीम का बल्लेबाजी प्रदर्शन खास तौर पर शानदार रहा है, जहां उन्होंने ग्रुप में सबसे ज्यादा 571 रन बनाए हैं.

ओमान ने एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन लगातार मिली हारों और खराब NRR ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. वहीं यूएई तीनों मैच हारकर ग्रुप में सबसे नीचे है और टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है.

आगे क्या?

दोनों ग्रुप में अब फाइनल की रेस बेहद रोचक बन चुकी है. पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश A और इंडिया A सुरक्षित हैं. वहीं श्रीलंका A और अफगानिस्तान A जैसी टीमें अभी भी सेमीफाइनल टिकट के लिए कड़ी जद्दोजहद में हैं. अगले मुकाबले टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाले हैं.

Published at : 19 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Points Table TEAM INDIA Asia Cup Rising Stars 2025
