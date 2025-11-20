हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

Asia Cup Rising Stars 2025 में सेमीफाइनल लाइनअप पूरी तरह तय हो चुका है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये चार टीमें अब खिताब की दौड़ में बची हैं. 21 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Nov 2025 12:29 AM (IST)
Preferred Sources

Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप स्टेज रोमांच से भरपूर रहा और अब टूर्नामेंट नॉकआउट चरण में प्रवेश कर चुका है. तीन-तीन लीग मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं - भारत ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए. 21 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें भारत का सामना बांग्लादेश से होगा जबकि पाकिस्तान की टक्कर श्रीलंका से होगी.

ग्रुप ए से बांग्लादेश और श्रीलंका ने बनाई जगह

ग्रुप ए में बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया. बांग्लादेश ने तीन में से दो मैच जीतकर 4 अंक हासिल किए और नेट रन रेट के दम पर आगे बढ़ा. दूसरी ओर, श्रीलंका ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए तीन में से दो मैच जीते और ग्रुप में टॉप पर रही.

अफगानिस्तान ए ग्रुप ए में बांग्लादेश और श्रीलंका के बराबर अंक पर रहा, लेकिन खराब नेट रन रेट की वजह से वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया. हांगकांग अपने तीनों मैच हारकर बिना जीत के टूर्नामेंट से बाहर हो गया था.

ग्रुप बी में पाकिस्तान अजेय

ग्रुप बी में पाकिस्तान ए ने दमदार प्रदर्शन करते हुए तीनों मैच जीतकर सीधे सेमीफाइनल का टिकट काट लिया. पाकिस्तान ने 6 अंकों के साथ ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया. वहीं इंडिया ए ने तीन में से दो मैच जीते और 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम चार में प्रवेश किया.

ओमान ने एक मुकाबले में जीत दर्ज की लेकिन आगे नहीं बढ़ सका, जबकि यूएई को कोई जीत नहीं मिली और उसे शुरू से ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

21 नवंबर को होंगे दोनों सेमीफाइनल

दोनों सेमीफाइनल मुकाबले एक ही दिन 21 नवंबर को खेले जाएंगे.

पहला सेमीफाइनल: भारत ए vs बांग्लादेश ए, दोपहर 3 बजे

दूसरा सेमीफाइनल: पाकिस्तान ए vs श्रीलंका ए, रात 8 बजे

विजेता टीमें 23 नवंबर को दोहा में खेले जाने वाले फाइनल में भिड़ेंगी.

भारत अबतक का सफर
 
भारत ए ने टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की. पहले मुकाबले में टीम ने यूएई को 148 रन से रौंद कर शानदार आगाज किया. हालांकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ए ने भारत को 8 विकेट से हराते हुए बड़ा झटका दिया. इसके बावजूद टीम ने आखिरी लीग मैच में ओमान को 6 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की.

अब बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है. दूसरी ओर पाकिस्तान और श्रीलंका भी खिताब की ओर कदम बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. 

Published at : 20 Nov 2025 12:29 PM (IST)
IND A Vs BAN A PAK A Vs SL A Rising Star Asia Cup 2025
