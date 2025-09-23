सिर्फ 2 मैच में साफ हो गया एशिया कप सुपर 4 का समीकरण, पाकिस्तान क्या हो गया बाहर
एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल की ओर एक कदम बढ़ा लिया है. वहीं पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. अब सुपर 4 का हर मैच करो या मरो जैसा होने वाला है.
Asia Cup Super 4: एशिया कप 2025 में सुपर-4 राउंड का रोमांच शुरू होते ही अपने चरम पर पहुंच गया है. अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मैचों ने टूर्नामेंट के फाइनल की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है. भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर मजबूत शुरुआत की है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
पाकिस्तान की राह मुश्किल
सुपर-4 का पहला मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है. अब अगर वह फाइनल में जगह बनाना चाहता है तो उसे अपने बाकी दोनों मैच जीतने ही होंगे. पाकिस्तान का अगला मैच मंगलवार को श्रीलंका से होगा, जबकि आखिरी लीग मैच गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा.
अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है, तो उसका एशिया कप से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. ऐसे में फाइनल में पहुंचने के लिए अब उसके सामने "करो या मरो" की स्थिति है.
श्रीलंका और बांग्लादेश का समीकरण
श्रीलंका की टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था और अपने तीनों मैच में जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन सुपर-4 के पहले मैच में उन्हें बांग्लादेश के हाथों हार झेलनी पड़ी. वहीं बांग्लादेश की टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल पर मजबूत स्थिति में है क्योंकि वह पहले ही एक जीत दर्ज कर चुकी है.
इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए दोनों मुकाबले बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही मजबूत टीमें हैं और विपक्षी टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने की क्षमता रखती हैं.
भारत की स्थिति
भारत ने पाकिस्तान को हराकर सुपर-4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. हालांकि उनका फाइनल का टिकट अभी पूरी तरह पक्का नहीं हुआ है. टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने अगले दो मैचों (बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ) में से कम से कम एक मैच जीतना जरूरी होगा. बुधवार को भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और शुक्रवार को श्रीलंका से.
अगर भारत इनमें से कोई एक मैच भी जीत लेता है तो उसका फाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा.
फाइनल का रोमांच
एशिया कप का फाइनल रविवार, 28 सितंबर को खेला जाएगा. ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत और पाकिस्तान तीसरी बार टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगे या नही. इसके लिए पाकिस्तान को अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे.
