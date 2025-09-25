Asia Cup Final 2025: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और सीधा फाइनल में पहुंच गई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने सुपर-फोर में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर खिताब की दौड़ में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है की भारत का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान से होगा या बांग्लादेश से?

श्रीलंका का सपना टूटा

आठ टीमों से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में अब सिर्फ चार टीमें बची हैं - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका. सुपर-फोर में शानदार शुरुआत करने के बाद श्रीलंका लगातार दो हार से फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है. इसका मतलब है कि अब भारत का फाइनल प्रतिद्वंदी तय करने वाला मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

बांग्लादेश या पाकिस्तान: कौन फाइनल में पहुंचेगा?

गुरुवार को बांग्लादेश और पाकिस्तान का सुपर-फोर मैच होगा, जो फाइनल में पहुंचने का सीधा रास्ता तय करेगा. इस मुकाबले को सेमीफाइनल जैसा माना जा रहा है. अगर बांग्लादेश जीतता है तो भारत और बांग्लादेश का आमना-सामना फाइनल में होगा, जबकि पाकिस्तान की जीत पर भारत-पाक मुकाबला फाइनल में देखने को मिलेगा. टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अपनी ताकत दिखा चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश का बल्लेबाजी प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित कर रहा है.

भारत की ताकत और फाइनल की उम्मीद

भारत की लय इस टूर्नामेंट में काबिल-ए-तारीफ रही है. पांच मैचों में जीत के साथ भारत ने अजेय रहते हुए बांग्लादेश को हराकर फाइनल का सफर तय किया है. पाकिस्तान को भी इस सीजन में दो बार भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में चाहे फाइनल में पाकिस्तान आए या बांग्लादेश, भारतीय टीम के पास जीत का ज्यादा मौका माना जा रहा है.

भारत की एशिया कप में शानदार रिकॉर्ड

टीम इंडिया अब तक एशिया कप में 11 बार फाइनल खेल चुकी है और आठ बार खिताब जीत चुकी है. भारत ने 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में ट्रॉफी अपने नाम की है. इस बार भारत नौवीं बार खिताब जीतने के बेहद करीब है.

28 सितंबर को दुबई में होने वाले फाइनल में भारत का मुकाबला तय होने वाला है. पाकिस्तान या बांग्लादेश में से कोई एक टीम से भारत को टक्कर देगी. क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.