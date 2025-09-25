Asia Cup 2025: यूएई में चल रहे एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार 5 मैच जीतकर सुपर-4 राउंड में दबदबा बनाया और 28 सितंबर को फाइनल खेलने का रास्ता साफ किया. यह भारत की एशिया कप में 12वीं फाइनल पहुंच है.

भारत का शानदार सफर

इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक बेहतरीन क्रिकेट खेली है. ग्रुप स्टेज और सुपर-4 राउंड में टीम ने हर मैच में अपनी ताकत दिखाई है. फाइनल में भारत की संभावित भिड़ंत पाकिस्तान से हो सकती है. भारत ने एशिया कप के इतिहास में अब तक 11 बार फाइनल खेला है और उनमें से 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984, 1988, 1995, 1999, 2010, 2016, 2018 और 2023 में भारत चैंपियन रहा है.

अभिषेक शर्मा का शानदार फॉर्म

इस बार भारत के लिए युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल जीत लिया है. उन्होंने 5 पारियों में 248 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने हुए हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने लगातार दो मैचों में अर्धशतक जमाए, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 में 74 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को हर मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचाया. अभिषेक ने लगातार दो बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड भी जीता है.

कुलदीप यादव की गेंदबाजी का जादू

भारत की जीत में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का योगदान भी अहम रहा है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 विकेट लिए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर ला दिया था. उनकी गेंदबाजी ने भारतीय टीम को कई मौकों पर महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है.

फाइनल से पहले श्रीलंका से टक्कर

भारत अब 26 सितंबर को सुपर-4 में श्रीलंका से भिड़ेगी. हालांकि, श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन यह मुकाबला भारत के लिए फाइनल से पहले तैयारी का अहम पड़ाव साबित होगा.

इस प्रदर्शन के साथ भारत फाइनल में अपना खिताब बचाने की राह पर है और 28 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान या बांग्लादेश से मुकाबला खेलकर एशिया कप की अपनी मजबूत पकड़ को और भी मजबूत करने की कोशिश करेगा.