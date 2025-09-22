Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप ‘नो हैंडशेक’ विवाद में नया मोड़, गंभीर के खेला ऐसा दांव, पाकिस्तान भी हुआ हैरान
एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में भारत-पाक हैंडशेक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. कोच गौतम गंभीर ने दांव खेलते हुए खिलाड़ियों को ऐसा निर्देश दिया, जिससे पाकिस्तान टीम हैरान रह गई .
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद उठा हैंडशेक विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. इस बार केंद्र में न खिलाड़ी थे, न ही आईसीसी अधिकारी, बल्कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर थे. एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान को हराने के बाद गंभीर ने ऐसा दांव खेला की पाकिस्तानी खिलाड़ी हैरान रह गए.
मैच के बाद चौंकाने वाला नजारा
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. मैच खत्म होने के बाद आमतौर पर दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी. भारत के लिए जीत का छक्का जड़ने वाले तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या सीधा ड्रेसिंग रूम लौट गए. इससे सबको लगा कि शायद मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कहानी ने नया मोड़ लिया.
गंभीर का सरप्राइज निर्देश, पाकिस्तान हुआ शॉक
मैच के तुरंत बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को बुलाया और एक नया निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी मैदान पर लौटें और सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाकर वापस आएं. जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में गए, सबको लगा अब शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भी औपचारिकता निभाई जाएगी, लेकिन भारतीय टीम ने सीधा अंपायरों से हाथ मिलाया और फिर ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गई. यह नजारा देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ हैरान रह गए.
टॉस से शुरू हुआ विवाद
यह विवाद दरअसल मैच से पहले ही शुरू हो गया था. टॉस के वक्त जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आग़ा आमने-सामने आए, तो सूर्या ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधे प्रेजेंटर रवि शास्त्री और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से हाथ मिलाकर चले गए. सलमान वहीं खड़े रह गए और यह दृश्य कैमरे में कैद होते ही चर्चा का विषय बन गया.
सोशल मीडिया पर ‘Fearless’ पोस्ट
इसके बाद गंभीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीम इंडिया की एक तस्वीर साझा करते हुए एक शब्द से कैप्शन दिया, “Fearless” (निर्भीक). इसके बाद से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई. कुछ ने गंभीर के कदम की तारीफ की तो कुछ ने कहा कि खेल भावना को ठेस पहुंची है.
मैच में भारत का दबदबा
अगर मैच की बात करें तो भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 171 रन पर रोक दिया था. साहिबजादा फरहान ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए.
जवाब में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत दी. शुभमन गिल (47 रन) और अभिषेक शर्मा (74 रन) की 59 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान की उम्मीदें तोड़ दी. इसके बाद भले ही कुछ विकेट गिरे, लेकिन तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने टीम को आराम से जीत दिला दी.
आगे का समीकरण
इस जीत के साथ भारत ने सुपर-4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. बुधवार को भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जिसे जीतकर फाइनल में पहुंच सकता है. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए अब मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में होने वाला मैच करो या मरो जैसा होगा.
