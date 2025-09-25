हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsia Cup 2025: 25 साल के अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, एशिया कप में कोहली के बाद ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा एशिया कप में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. अभिषेक ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में छक्का लगाते ही वह मुकाम हासिल कर लिया, जो अब तक केवल विराट कोहली के नाम था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Sep 2025 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में बल्ले से धमाल मचाकर नया इतिहास रच दिया है. 25 वर्षीय इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में छक्का लगाते ही वह मुकाम हासिल कर लिया, जो अब तक केवल विराट कोहली के नाम था. अभिषेक एक एशिया कप टी20 एडिशन में 200 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

विराट कोहली के बाद किया ये कारनामा

एशिया कप टी20 के इतिहास में अब तक केवल विराट कोहली ही 200 से ज्यादा रन बनाने का कमाल कर पाए थे. कोहली ने 2022 एशिया कप में 276 रन बना डाले थे. वहीं, पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने उसी साल 281 रन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था. अब अभिषेक शर्मा भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 27 रन पूरे करते ही यह उपलब्धि हासिल कर ली.

लगातार दो हाफ सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी

अभिषेक ने एशिया कप के टी20 प्रारूप में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वह विराट कोहली के बाद लगातार दो अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर अपने कोच युवराज सिंह का भी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने 25 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की और पारी को बड़े स्कोर में बदला.

शानदार फॉर्म में अभिषेक

बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मैच में अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 शानदार छक्के जड़े. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था. मौजूदा एशिया कप में वह अब तक 5 पारियों में 248 रन का पहाड़ खड़ा कर चुके हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

रिकॉर्ड बुक में जगह बनाने की ओर

टी20 एशिया कप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी विराट कोहली (429 रन, 10 मैच) के नाम है. रोहित शर्मा 271 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जिस फॉर्म में अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें वह रोहित को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. अगर वह आने वाले मैच में 99 रन और बना लेते हैं, तो यह रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा.

अभिषेक शर्मा की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके करियर की बड़ी कामयाबी है, बल्कि टीम इंडिया के लिए भी बड़ी राहत है. वह इस वक्त जबरदस्त लय में हैं और उनके बल्ले से निकल रहे रन भारत की एशिया कप जीत की उम्मीदों को और मजबूत बना रहे हैं. 

Published at : 25 Sep 2025 07:19 AM (IST)
Abhishek Sharma VIRAT KOHLI Asia Cup 2025
