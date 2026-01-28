Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने जताया दुख, जानिए क्या कहा

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार के असमय निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है. राजनीतिक जगत के साथ-साथ खेल जगत भी इस दुखद घटना पर शोक जता रहा है. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अजित पवार के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. सचिन ने कहा कि अजित पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है.

विमान दुर्घटना में हुआ निधन

अजित पवार आज (बुधवार) अपने गृह नगर बारामती जा रहे थे, जब उनका विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक घटना में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह एक निजी विमान था, जिसमें पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे. नागरिक उड्डयन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

सचिन ने ट्विट कर जताया शोक

सचिन ने X पर लिखा,''अजित पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है.' उन्होंने पवार परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है.

खेल से भी रहा है जुड़ाव

अजित पवार का राजनीति के साथ-साथ खेल जगत से भी गहरा जुड़ाव रहा है. वे कई बार महाराष्ट्र ओलंपिक संघ से जुड़े रहे और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम करते रहे. क्रिकेट प्रशासन से भी उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है, क्योंकि पवार परिवार का नाम लंबे समय से भारतीय क्रिकेट से जुड़ा रहा है.

देश में शोक की लहर

राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा दुख देखा जा रहा है. राज्य भर में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.