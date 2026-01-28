Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने जताया दुख, जानिए क्या कहा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAjit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने जताया दुख, जानिए क्या कहा

Ajit Pawar Death in Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के असमय निधन से देशभर में शोक की लहर है. इस हादसे पर सचिन तेंदुलकर ने भी दुख जताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Jan 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार के असमय निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है. राजनीतिक जगत के साथ-साथ खेल जगत भी इस दुखद घटना पर शोक जता रहा है.  क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अजित पवार के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. सचिन ने कहा कि अजित पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है. 

विमान दुर्घटना में हुआ निधन

अजित पवार आज (बुधवार) अपने गृह नगर बारामती जा रहे थे, जब उनका विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक घटना में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह एक निजी विमान था, जिसमें पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे. नागरिक उड्डयन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

सचिन ने ट्विट कर जताया शोक

सचिन ने X पर लिखा,''अजित पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है.' उन्होंने पवार परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है.

खेल से भी रहा है जुड़ाव

अजित पवार का राजनीति के साथ-साथ खेल जगत से भी गहरा जुड़ाव रहा है. वे कई बार महाराष्ट्र ओलंपिक संघ से जुड़े रहे और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम करते रहे. क्रिकेट प्रशासन से भी उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है, क्योंकि पवार परिवार का नाम लंबे समय से भारतीय क्रिकेट से जुड़ा रहा है.

देश में शोक की लहर

राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा दुख देखा जा रहा है. राज्य भर में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.

Published at : 28 Jan 2026 02:02 PM (IST)
Sachin Tendulkar Ajit Pawar Plane Crash Ajit Pawar News Ajit Pawar Death
इंडिया
अजित पवार ही नहीं, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया समेत इन राजनेताओं की प्लेन हादसे में हुई मौत, ये रही लिस्ट
अजित पवार ही नहीं, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया समेत इन राजनेताओं की प्लेन हादसे में हुई मौत, ये रही लिस्ट
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
