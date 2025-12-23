भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उतरेगी. हालांकि चयन के बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि यह टूर्नामेंट उनके लिए कप्तान के तौर पर आखिरी भी हो सकता है. सूर्यकुमार की उम्र, हालिया फॉर्म और बीसीसीआई की भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए यह सवाल लाजमी है कि अगर सूर्या कप्तानी छोड़ते हैं तो अगला टी20 कप्तान कौन होगा.

सूर्यकुमार यादव का कप्तानी रिकॉर्ड मजबूत

रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट से संन्यास के बाद BCCI ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी. उन्हें पांड्या के ऊपर तरजीह दी गई. बतौर कप्तान सूर्या का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई. 39 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत ने 28 जीत दर्ज की हैं, जबकि सिर्फ 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, 2025 में उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन में निरंतरता की कमी जरूर देखने को मिली, जो चयनकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है. अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक भी उनका प्रदर्शन नहीं सुधरता है, तो कप्तानी पर सवाल खड़े हो सकते हैं. मौजूदा हालात में तीन खिलाड़ी इस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं.

शुभमन गिल

खराब फॉर्म की वजह से भले ही शुभमन गिल को मौजूदा टी20 टीम में जगह न मिली हो, लेकिन कप्तानी की रेस में उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है. बीसीसीआई की सोच रही है कि आगे चलकर तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखा जाए. गिल पहले ही टेस्ट और वनडे टीम की कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में सूर्यकुमार के बाद उन्हें टी20 टीम की जिम्मेदारी सौंपना एक स्वाभाविक कदम हो सकता है. उम्र और भविष्य को देखते हुए चयनकर्ता गिल को लॉन्ग टर्म विकल्प मानते हैं.

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर कप्तानी के मामले में मजबूत दावेदार हैं. आईपीएल 2024 में केकेआर को खिताब जिताने और आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने के बाद उनकी लीडरशिप की काफी तारीफ हुई है. श्रेयस में लीडरशिप क्वालिटी साफ दिखती है और कप्तानी में उनका प्रदर्शन और निखरता है. IPL 2025 में उनके बल्ले से 604 रन बने थे. उनका औसत 50 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट भी 175 प्लस का था. अगर वह टी20 इंटरनेशनल में लगातार मौके पाकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा.

अक्षर पटेल

अक्षर पटेल को हाल ही में टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जो उनके बढ़ते कद को दिखाता है. वह ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ी हैं और बड़े टूर्नामेंट जीत चुके हैं. आईपीएल में कप्तानी का अनुभव भी उनके पक्ष में जाता है. अगर चयनकर्ता एक शांत और संतुलित कप्तान चाहते हैं, तो अक्षर भी एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं.