अभिषेक शर्मा से युवराज का रिकॉर्ड नहीं टूटा तो ‘गुरुजी’ ने खुद ही ले लिए मजे, जानिए क्या कहा

टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा इस वक्त टी20 क्रिकेट में विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं. पिछले डेढ़ साल से उनका बल्ला जिस अंदाज में आग उगल रहा है, उसने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में शामिल कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक ने एक बार फिर ऐसा तूफान खड़ा किया कि मैच पलक झपकते ही भारत की झोली में आ गया.

25 जनवरी को गुवाहाटी में खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. यह भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत टीम इंडिया ने महज 60 गेंदों में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.

युवराज ने सोशल मीडिया पर लिए मजे

अपनी 14 गेंदों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत अभिषेक भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. हालांकि वह अपने मेंटॉर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. युवराज ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक ठोका था, जो आज भी भारतीय रिकॉर्ड है.

रिकॉर्ड बचते ही युवराज सिंह ने अपने ‘चेले’ से सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में चुटकी ले ली. उन्होंने ‘एक्स’ पर अभिषेक को टैग करते हुए लिखा, “अब भी 12 गेंदों में 50 नहीं बना पाए?” हालांकि इसके बाद युवराज ने अभिषेक की जमकर तारीफ भी की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

हर गेंद पर हमला, हर तरफ चौके-छक्के

अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर आए तो उनका इरादा साफ दिख रहा था. उन्होंने न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं. पावरप्ले के दौरान उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और फील्डिंग लगाने के सारे प्लान ध्वस्त कर दिए. पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने 50 रन पूरे किए और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

गेंदबाजों की मेहनत और बल्लेबाजों का तूफान

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रनों का अहम योगदान दिया. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि लंबे समय बाद लौटे रवि बिश्नोई को भी 2 सफलता मिली.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को पहली ही गेंद पर संजू सैमसन के रूप में झटका लगा, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिलकर मैच को एकतरफा बना दिया. भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है.