टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है. इस फॉर्मेट में गेंदबाजों को वापसी का बहुत कम मौका मिलता है, जबकि बल्लेबाज हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ ओवर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में अलग ही पहचान बनाई. जब एक ओवर में रनों की बारिश हुई तो रिकॉर्ड बुक के कई पन्ने बदल गए. आइए जानते हैं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के उन पांच बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन जुटाकर दुनिया को हैरान कर दिया.

युवराज सिंह: छह गेंद, छह छक्के और 36 रन

इस सूची की शुरुआत 2007 टी20 वर्ल्ड कप से होती है. दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. मैच के दौरान एंड्रयू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच हुई तीखी बहस ने माहौल गर्म कर दिया. इसके बाद इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज के गुस्से का सामना करना पड़ा. 19वें ओवर में युवराज ने लगातार छह गेंदों पर छह छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. ब्रॉड के ओवर से कुल 36 रन आए और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार किसी बल्लेबाज ने एक ओवर में इतने रन बनाए.

14 साल बाद दोहराया युवराज का कमाल

युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए क्रिकेट जगत को 14 साल इंतजार करना पड़ा. साल 2021 में एंटीगा में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया. श्रीलंकाई स्पिनर अकिला धनंजय ने मैच में हैट्रिक लेकर सबका ध्यान खींचा था, लेकिन कुछ ही देर बाद कीरोन पोलार्ड ने पूरा मैच अपने नाम कर लिया. उन्होंने धनंजय के एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाते हुए 36 रन बटोरे. इसके साथ ही पोलार्ड टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 36 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए.

रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की साझेदारी में बना 36 रन का रिकॉर्ड

जनवरी 2024 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले में एक अनोखा रिकॉर्ड बना. अफगानिस्तान के करीम जनत आखिरी ओवर डालने आए. रोहित शर्मा ने चौके और छक्कों की मदद से शुरुआत की, जबकि एक नो-बॉल ने भारत को अतिरिक्त फायदा पहुंचाया. इसके बाद रोहित ने स्ट्राइक रिंकू सिंह को सौंप दी. रिंकू ने अंतिम तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के जड़ दिए. इस तरह दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ही ओवर से 36 रन बटोर लिए. यह पहली बार था जब दो बल्लेबाजों ने साझेदारी में एक ओवर में 36 रन बनाए.

कुशल भुरतेल ने 37 रन बनाकर तोड़ा पुराना रिकॉर्ड

मई 2026 में सिंगापुर में नेपाल और चीन के बीच खेले गए मुकाबले में कुशल भुरतेल ने नया इतिहास रच दिया. चीन के गेंदबाज चेन झुओ यूए उनके सामने पूरी तरह बेबस नजर आए. भुरतेल ने पहली पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्के जड़ दिए. दबाव में गेंदबाज ने एक वाइड फेंकी, जिससे नेपाल को अतिरिक्त रन मिला. इसके बाद आखिरी वैध गेंद पर भी भुरतेल ने छक्का जमा दिया. इस तरह ओवर से कुल 37 रन आए और उन्होंने युवराज सिंह तथा कीरोन पोलार्ड के 36 रन वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

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दारियस विसर का 39 रन का ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना मुश्किल

क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन अगस्त 2024 में जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया. समोआ और वानुअतु के बीच खेले गए मुकाबले में दारियस विसर ने इतिहास का सबसे महंगा ओवर तैयार कर दिया. वानुअतु के गेंदबाज नलिन निपिको के खिलाफ विसर ने पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाए. इसके बाद आई नो-बॉल पर भी उन्होंने छक्का जड़ दिया. दबाव बढ़ता गया और गेंदबाज लगातार नो-बॉल फेंकता रहा.

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अतिरिक्त गेंदों और विसर की आक्रामक बल्लेबाजी ने मिलकर रिकॉर्डों की बारिश कर दी. ओवर समाप्त होने तक छह गेंदों पर छह छक्के लग चुके थे, जबकि तीन नो-बॉल ने गेंदबाज की मुश्किलें और बढ़ा दीं. नतीजा यह रहा कि एक ही ओवर से कुल 39 रन आए. इसके साथ ही दारियस विसर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.