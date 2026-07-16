मेसी ने जिसे गोद में खिलाया, अब वही बच्चा बना अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़ा खतरा

जिसे लियोनेल मेसी ने 19 साल पहले गोद में लेकर नहलाया, अब वो मैदान पर मेसी और उनकी टीम अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोपीय चैंपियन स्पेन से होगा, जिसमें 39 साल के मेसी और 19 साल लामिन यामाल आमने-सामने होंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी में खेला जाएगा. लेकिन यह उनकी पहली मुलाकात नहीं है. लगभग 19 साल पहले, दिसंबर 2007 में, जब लामिन यामाल सिर्फ 6 महीने के शिशु थे, तब 20 वर्षीय लियोनेल मेसी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी.



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कहां हुई थी मेसी और यामाल की पहली मुलाकात

स्पेन के अखबार Diario Sport और UNICEF ने कैटेलोनिया में एक चैरिटी रैफल आयोजित किया था. यामाल परिवार ने रैफल जीता और उन्हें FC बार्सिलोना के खिलाड़ियों के साथ प्रमोशनल फोटोशूट का मौका मिला. कैंप नो के ड्रेसिंग रूम में फोटोशूट हुआ, जिसमें मेसी ने छोटे यामाल को नीले प्लास्टिक के बेबी बाथटब में गोद में उठाकर फोटो खिंचवाई. ये तस्वीरें 2008 के चैरिटी कैलेंडर में छपी थीं.



यामाल के पिता मौनिर नासरौई ने 2024 यूरो के बाद इस पुरानी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें कैप्शन था "दो लीजेंड्स की शुरुआत". अब दोनों खिलाड़ी बार्सिलोना के पुराने कनेक्शन के साथ विश्व कप फाइनल के सबसे बड़े मंच पर आमने-सामने होंगे, एक तरफ फुटबॉल के GOAT मेसी, दूसरी तरफ नया सितारा लामिन यामाल.

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कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब?

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना काफी मजबूत टीम है, जो लगातार दूसरी बार फाइनल में है. अच्छी बात ये हैं कि उनके कप्तान लियोनेल मेसी 39 साल की उम्र में शानदार लय में हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं और इस साल भी. वह संयुक्त रूप से इस संस्करण में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं. लियोनेल मेसी गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार हैं. बता दें कि मेसी कभी भी फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड नहीं जीत पाए हैं.