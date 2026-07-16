8 विकेट गिर चुके थे, 33 गेंद में बनाने थे 80 रन; फिर नंबर 9 के बल्लेबाज ने दिलाई ऐतिहासिक जीत

इंग्लैंड में एक तरफ भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज जारी है, दूसरी ओर टी20 ब्लास्ट लीग में सोमरसेट के क्रेग ओवरटन ने 30 गेंद में 79 रन बनाकर धमाका कर दिया है. टी20 मैच में जब ओवरटन बैटिंग करने आए, तब उनकी टीम के 7 विकेट गिर चुके थे और 100 से भी अधिक रन बनाने थे. मगर इंग्लैंड के लिए टेस्ट और वनडे खेल चुके क्रेग ओवरटन ने 30 गेंद में 79 रनों की नाबाद पारी खेली. इस तूफानी पारी की बदौलत उन्होंने सोमरसेट को यॉर्कशायर पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई. इस जीत ने सोमरसेट को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है.

इंग्लैंड की डोमेस्टिक लीग टी20 ब्लास्ट में यॉर्कशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए थे. सोमरसेट की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो देखते ही देखते 38 के स्कोर तक आधी टीम पवेलियन लाऊईट चुकी थी. हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, इस बीच जब क्रेग ओवरटन नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए तब सोमरसेट का स्कोर 11.5 ओवर में 59 रन था.

गिरे 8 विकेट, 33 गेंद में चाहिए थे 80 रन

ओवरटन ने एक छोर संभाला, लेकिन सोमरसेट को 82 के स्कोर पर आठवां झटका लगा जब लुईस ग्रिगोरी 22 रन बनाकर आउट हो गए. अब तक सोमरसेट के लिए सब बुरा हुआ था, लेकिन यहां से ज्यादातर स्ट्राइक क्रेग ओवरटन ने अपने पास रखी.

एक समय उनकी टीम को 33 गेंद में 80 रन बनाने थे और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे. 16 ओवर में सोमरसेट का स्कोर 96 रन था, लेकिन ओवरटन ने ऐसी तबाही मचाई कि अगले 3 ओवर में 44 रन बना डाले और अंतिम ओवर में सोमरसेट को 22 रन बनाने थे.

30 गेंद में 79 रन की पारी खेल क्रेग ओवरटन ने इतिहास भी रचा है, क्योंकि वो टी20 क्रिकेट में नंबर-9 पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

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अंतिम ओवर में चाहिए थे 22 रन

यॉर्कशायर के लिए आखिरी ओवर मैथ्यू रेविस करने आए, जिन्हें 21 रन डिफेंड करने थे. मगर क्रेग ओवरटन ने ओवर की पहली 3 गेंदों पर तीन छक्के लगा दिए, चौथी गेंद पर डबल रन और पांचवीं गेंद पर एक रन भाकर उन्होंने अपनी टीम की 2 विकेट से रोमांचक जीत सुनिश्चित की.

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