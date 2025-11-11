जब भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय फूट गई शुक्राचार्य की आंख, जानिए क्या थी पूरी पौराणिक घटना

एक आंख फूटने की घटना:- जब राजा बलि ने जल लेकर दान की प्रक्रिया शुरू की, तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में जाकर कमंडल की नली में बैठ गए, ताकि जल बाहर न निकले और दान पूरा न हो सके. भगवान वामन ने यह चाल समझ ली और कमंडल की नली में एक तिनका डाल दिया. वह तिनका जाकर शुक्राचार्य की आंख में चुभ गया. दर्द से वे बाहर निकल आए, जल बह गया और दान पूरा हो गया. इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने त्रिलोक जीत लिया और बलि को पाताल लोक का राजा बनाया. इसी कारण शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, और वे एकाक्ष कहलाए.