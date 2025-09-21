हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Predictions Today: 22 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर

Tarot Predictions Today: 22 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर

Tarot Card Predictions September 22 2025: टैरो कार्ड रीडिंग अतीत, वर्तमान या भविष्य आदि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका मार्गदर्शन करती है. सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली  | Updated at : 21 Sep 2025 08:10 PM (IST)
टैरो कार्ड राशिफल

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से माह कष्टप्रद रहेगा.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक कमजोर रह सकती है. हालांकि, मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को फिलहाल, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए. आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं. साथ ही कोई बड़ी डील भी आपको मिल सकती है.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी. धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. बोलचाल में कटुता न आने दें.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेगी और आप राहत की सांस ले पाएंगे.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि जातक फिलहाल, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है. आपको सलाह है कि संपत्ति आदि क्रय करने में जल्दी न करें.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.
Published at : 21 Sep 2025 08:10 PM (IST)
