हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 21 November 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 21 November 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 21 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 20 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 21 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. किस राशि को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 21 नवंबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को फिलहाल, विवेकपूर्ण रहकर निर्णय लेने होंगे. आर्थिक सलाहकार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देने वाला दिन रहेगा. रिस्क लेकर पैसों का निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा. किस्मत आज आपके साथ है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को फिलहाल, विवेकपूर्ण रहकर निर्णय लेने होंगे. आर्थिक सलाहकार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देने वाला दिन रहेगा. रिस्क लेकर पैसों का निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा. किस्मत आज आपके साथ है.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज वह सभी कार्य अच्छे से करेंगे जिसमें वह लीडर रहेंगे. छोटी-छोटी बारीकियों को समझने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देना पसंद करेंगे. कमाई बहुत अच्छी रहेगी. धन समृद्धि बढ़ाने से परिवार की साख समाज में बढ़ेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज वह सभी कार्य अच्छे से करेंगे जिसमें वह लीडर रहेंगे. छोटी-छोटी बारीकियों को समझने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देना पसंद करेंगे. कमाई बहुत अच्छी रहेगी. धन समृद्धि बढ़ाने से परिवार की साख समाज में बढ़ेगी.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज दूसरों के अनुभव से लाभ लेकर निर्णय लेना पसंद धन निवेश के लिए आर्थिक सलाहकार की सलाह मददगार साबित होगी. अपनी मेहनत व सही अवसर के लाभ उठाने पर फोकस करें, किस्मत पूरी तरह आपके साथ है. धन समृद्धि बढ़ेगी. आपके प्रभावी व्यक्तित्व की वजह से बहुत से काम आसानी से पूरे होंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज दूसरों के अनुभव से लाभ लेकर निर्णय लेना पसंद धन निवेश के लिए आर्थिक सलाहकार की सलाह मददगार साबित होगी. अपनी मेहनत व सही अवसर के लाभ उठाने पर फोकस करें, किस्मत पूरी तरह आपके साथ है. धन समृद्धि बढ़ेगी. आपके प्रभावी व्यक्तित्व की वजह से बहुत से काम आसानी से पूरे होंगे.
4/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज रिसर्च और अध्ययन मनन पर ज्यादा फोकस करेंगे. अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे. अपने कामकाज से संबंधित बातों को भी गोपनीय रखने का प्रयास करेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स सलाहकार, डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज रिसर्च और अध्ययन मनन पर ज्यादा फोकस करेंगे. अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे. अपने कामकाज से संबंधित बातों को भी गोपनीय रखने का प्रयास करेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स सलाहकार, डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा.
5/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक व्यापार विस्तार की योजनाएं तरक्की प्राप्त करेंगी. कोई नया अनुबंध होना संभव है. नए व्यावसायिक निवेश पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे. पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है. वित्तीय मामलों में दिन अच्छा है. फिजूल खर्च पर अंकुश लगाएं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक व्यापार विस्तार की योजनाएं तरक्की प्राप्त करेंगी. कोई नया अनुबंध होना संभव है. नए व्यावसायिक निवेश पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे. पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है. वित्तीय मामलों में दिन अच्छा है. फिजूल खर्च पर अंकुश लगाएं.
6/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज थोड़ा नरम रहने वाला है. साथी कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे. किसी की मदद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आप उधार दे रहे हैं, वह दोबारा लौट कर वापस नहीं आने वाला है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज थोड़ा नरम रहने वाला है. साथी कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे. किसी की मदद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आप उधार दे रहे हैं, वह दोबारा लौट कर वापस नहीं आने वाला है.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है किसी पुरानी योजना जिसका काम रुक गया था, आज दोबारा शुरू हो सकता है. शेयर मार्केट में धन का निवेश करने से लाभ होगा. मित्रों के सहयोग से बहुत से अधूरे काम पूरे कर पाएंगे. दूरदर्शी निर्णय धन कमाने में मददगार रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है किसी पुरानी योजना जिसका काम रुक गया था, आज दोबारा शुरू हो सकता है. शेयर मार्केट में धन का निवेश करने से लाभ होगा. मित्रों के सहयोग से बहुत से अधूरे काम पूरे कर पाएंगे. दूरदर्शी निर्णय धन कमाने में मददगार रहेंगे.
8/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों फिलहाल, कमर्शियल जरूरत को पूरा करने के लिए नई जगह पर निवेश कर सकते हैं. कामकाज की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की संभावना बनती है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य है. खर्चों की अधिकता रहेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों फिलहाल, कमर्शियल जरूरत को पूरा करने के लिए नई जगह पर निवेश कर सकते हैं. कामकाज की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की संभावना बनती है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य है. खर्चों की अधिकता रहेगी.
9/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की अधूरे कार्य पूरा करने के लिए यात्रा की संभावना बनती है. सामाजिक संबंध मजबूत बनाने पर फोकस बढ़ेगा. पुराने रिश्तो को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन कार्य करने वाले जातकों को लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की अधूरे कार्य पूरा करने के लिए यात्रा की संभावना बनती है. सामाजिक संबंध मजबूत बनाने पर फोकस बढ़ेगा. पुराने रिश्तो को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन कार्य करने वाले जातकों को लाभ होगा.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपनी वाणी पर छोड़ा ठहराव लाना होगा. आज आपकी विवेकपूर्ण बातों से लोग प्रभावित होंगे. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा है. कामकाज में विस्तार होगा. पुरानी मेहनत के श्रेष्ठ फल आज प्राप्त होंगे. सरलता से धन का प्रवाह बना रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपनी वाणी पर छोड़ा ठहराव लाना होगा. आज आपकी विवेकपूर्ण बातों से लोग प्रभावित होंगे. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा है. कामकाज में विस्तार होगा. पुरानी मेहनत के श्रेष्ठ फल आज प्राप्त होंगे. सरलता से धन का प्रवाह बना रहेगा.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. सबके भले की सोच कर आगे बढ़ेंगे. नियम कायदों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे. धन का प्रलोभन देने की विरोधी कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप इससे विचलित नहीं होंगे. आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. सबके भले की सोच कर आगे बढ़ेंगे. नियम कायदों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे. धन का प्रलोभन देने की विरोधी कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप इससे विचलित नहीं होंगे. आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा.
12/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे. जिसकी वजह से आत्मविश्वास की भी कमी रहेगी. कामकाज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं बन पाएगा. विदेशी कार्यों से संबंधित कामों में कुछ बाधाएं बनी रह सकती हैं. कोई भी बड़ा निर्णय आज टालना बेहतर है, खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे. जिसकी वजह से आत्मविश्वास की भी कमी रहेगी. कामकाज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं बन पाएगा. विदेशी कार्यों से संबंधित कामों में कुछ बाधाएं बनी रह सकती हैं. कोई भी बड़ा निर्णय आज टालना बेहतर है, खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Tarot Prediction Tarot Card Rashifal

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget