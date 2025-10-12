धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम की जगह वरिष्ठों के साथ ठीक से संवाद रखना होगा. उनकी काम से संबंधित अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करें. पार्टनर के प्रति आकर्षण कम होने की वजह से उनके व्यक्तित्व को जैसा है, वैसा ही देखने की कोशिश आप कर सकते हैं. सेहत संबंधी बदलाव देखने के लिए खानपान को ठीक से रखने पर जोर अधिक देने की आवश्यकता होगी.