हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 13 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 13 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 13 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 12 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 13 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल 13 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, वैद्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी मनचाहे अवसर प्राप्त होंगे. रिलेशनशिप से संबंधित कमिटमेंट आपको मिल सकता है. पेट की जलन के कारण बेचैनी महसूस होगी.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, वैद्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी मनचाहे अवसर प्राप्त होंगे. रिलेशनशिप से संबंधित कमिटमेंट आपको मिल सकता है. पेट की जलन के कारण बेचैनी महसूस होगी.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फिलहाल वक्त लाभदाई चल रहा है. पार्टनर्स आपसी सामंजस्य से विवाद मिटाने की कोशिश करेंगे. शरीर में बढ़ती हुई गर्मी के कारण हो रही तकलीफ कम होती नजर आएगी.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फिलहाल वक्त लाभदाई चल रहा है. पार्टनर्स आपसी सामंजस्य से विवाद मिटाने की कोशिश करेंगे. शरीर में बढ़ती हुई गर्मी के कारण हो रही तकलीफ कम होती नजर आएगी.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तभी अपने अपेक्षा के अनुसार मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे. आपकी तकलीफों को खुलकर पार्टनर के सामने न बोल पाने की वजह से पार्टनर को आपके साथ दूरियां महसूस हो सकती है. कफ और सर्दी की तकलीफ हो सकती है.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तभी अपने अपेक्षा के अनुसार मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे. आपकी तकलीफों को खुलकर पार्टनर के सामने न बोल पाने की वजह से पार्टनर को आपके साथ दूरियां महसूस हो सकती है. कफ और सर्दी की तकलीफ हो सकती है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का उचित मौका प्राप्त होगा, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है. पूर्व प्रेमी से बातचीत जारी रखना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है. पेट से संबंधित इन्फेक्शन कुछ दिन सताएगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का उचित मौका प्राप्त होगा, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है. पूर्व प्रेमी से बातचीत जारी रखना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है. पेट से संबंधित इन्फेक्शन कुछ दिन सताएगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, काम की क्वालिटी के साथ-साथ काम से संबंधित डेडलाइन का भी ध्यान रखना होगा. पार्टनर के साथ ठीक से संवाद और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है. शुगर को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी होगी.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, काम की क्वालिटी के साथ-साथ काम से संबंधित डेडलाइन का भी ध्यान रखना होगा. पार्टनर के साथ ठीक से संवाद और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है. शुगर को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी होगी.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. अपनी क्षमता औरजिस काम के द्वारा आपको समाधान प्राप्त होता है. ऐसे ही काम का चुनाव करें. पार्टनर जिन आर्थिक तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसे दूर करने के लिए आपका सहयोग पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण होगा. कमर दर्द अचानक से उत्पन्न हो सकता है.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. अपनी क्षमता औरजिस काम के द्वारा आपको समाधान प्राप्त होता है. ऐसे ही काम का चुनाव करें. पार्टनर जिन आर्थिक तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसे दूर करने के लिए आपका सहयोग पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण होगा. कमर दर्द अचानक से उत्पन्न हो सकता है.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. पार्टनर और आप अपनी अपनी बातों में ही व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक-दूसरे का ख्याल रखने की भी कोशिश करेंगे. त्वचा पर एलर्जी जैसी तकलीफ होने की आशंका बन रही है.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. पार्टनर और आप अपनी अपनी बातों में ही व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक-दूसरे का ख्याल रखने की भी कोशिश करेंगे. त्वचा पर एलर्जी जैसी तकलीफ होने की आशंका बन रही है.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नई नौकरी की चाह रखने वालों को अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रोफाइल और आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी. केवल अपनी बातों को सही साबित करने की जिद पार्टनर को आप से दूर करा सकती है. सर्दी खांसी की तकलीफ हो सकती है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नई नौकरी की चाह रखने वालों को अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रोफाइल और आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी. केवल अपनी बातों को सही साबित करने की जिद पार्टनर को आप से दूर करा सकती है. सर्दी खांसी की तकलीफ हो सकती है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम की जगह वरिष्ठों के साथ ठीक से संवाद रखना होगा. उनकी काम से संबंधित अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करें. पार्टनर के प्रति आकर्षण कम होने की वजह से उनके व्यक्तित्व को जैसा है, वैसा ही देखने की कोशिश आप कर सकते हैं. सेहत संबंधी बदलाव देखने के लिए खानपान को ठीक से रखने पर जोर अधिक देने की आवश्यकता होगी.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम की जगह वरिष्ठों के साथ ठीक से संवाद रखना होगा. उनकी काम से संबंधित अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करें. पार्टनर के प्रति आकर्षण कम होने की वजह से उनके व्यक्तित्व को जैसा है, वैसा ही देखने की कोशिश आप कर सकते हैं. सेहत संबंधी बदलाव देखने के लिए खानपान को ठीक से रखने पर जोर अधिक देने की आवश्यकता होगी.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन साबित हो सकता है. पार्टनर के आपसी विवाद कम होते नजर आएंगे. फिर भी एक-दूसरे की चिंता सता सकती है. पेट से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां लें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन साबित हो सकता है. पार्टनर के आपसी विवाद कम होते नजर आएंगे. फिर भी एक-दूसरे की चिंता सता सकती है. पेट से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां लें.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम के टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपके ऊपर ही बनी रहेगी. काम से जुड़ी बातों को गंभीरता से लेना होगा. जीवन में घट रही घटनाओं के कारण रिलेशनशिप के प्रति भी आपको नाराजगी महसूस हो सकती है. गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम के टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपके ऊपर ही बनी रहेगी. काम से जुड़ी बातों को गंभीरता से लेना होगा. जीवन में घट रही घटनाओं के कारण रिलेशनशिप के प्रति भी आपको नाराजगी महसूस हो सकती है. गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अगले 2 दिन काम से संबंधित बातों की वजह से चिंता सताएगी लेकिन काम आपके पक्ष में ही होने वाले हैं. पार्टनरके और आप के मूड में आ रहे बदलाव रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं. एसिडिटी से संबंधित समस्या ठीक होने लगेगी.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अगले 2 दिन काम से संबंधित बातों की वजह से चिंता सताएगी लेकिन काम आपके पक्ष में ही होने वाले हैं. पार्टनरके और आप के मूड में आ रहे बदलाव रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं. एसिडिटी से संबंधित समस्या ठीक होने लगेगी.
Published at : 12 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ज्योति ने पवन सिंह के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, फिर क्यों कहा खुद को पवन सिंह को समर्पित?
IPO Alert: Sihora Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
TCS का बड़ा ऐलान! ₹54,000 Cr निवेश से बनाएगी Sovereign Data Centres | भारत बनेगा AI Hub!| Paisa Live
UK की Universities अब भारत में! Indian Students के लिए Foreign Degree आसान| Paisa Live
2025 Citroen Aircross X Walkaround | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
महाराष्ट्र
मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी
मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी
शिक्षा
GATE Exam 2026: गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
ट्रेंडिंग
दर्द से परेशान हो सोफे पर सो गई गर्भवती मां! मासूम ने ठंड से बचाने के लिए डाल दी चादर- वीडियो वायरल
दर्द से परेशान हो सोफे पर सो गई गर्भवती मां! मासूम ने ठंड से बचाने के लिए डाल दी चादर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget