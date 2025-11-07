रत्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें रत्नों और उनसे जुड़े ज्योतिषीय लाभों का वर्णन है. इसके अनुसार, सही विधि से धारण किए गए रत्न व्यक्ति के करियर में सफलता, धन-संपत्ति और जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं. तो ऐसे में अगर आप कई समस्याओं से परेशान हैं, तो राशि के अनुसार धारण करें ये रत्न, और सारी समस्याएं हो जाएंगी छूमंतर.