Gem Astrology: अपनी राशि के अनुसार पहनें ये रत्न, दूर होंगी जीवन की सारी परेशानियां!

Gem Astrology: अपनी राशि के अनुसार पहनें ये रत्न, दूर होंगी जीवन की सारी परेशानियां!

Gem Astrology: रत्नों शास्त्र में ज्योतिष से जुड़े लाभों का वर्णन है. इसके अनुसार सही रत्न धारण करने से करियर में सफलता मिलती है, तो ऐसे में आइए जानें कि राशि के अनुसार कौन सा रत्न पहनना है शुभ.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 07 Nov 2025 12:14 AM (IST)
Gem Astrology: रत्नों शास्त्र में ज्योतिष से जुड़े लाभों का वर्णन है. इसके अनुसार सही रत्न धारण करने से करियर में सफलता मिलती है, तो ऐसे में आइए जानें कि राशि के अनुसार कौन सा रत्न पहनना है शुभ.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 07 Nov 2025 12:14 AM (IST)

राशि के अनुसार धराण करें ये रत्न

1/13
रत्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें रत्नों और उनसे जुड़े ज्योतिषीय लाभों का वर्णन है. इसके अनुसार, सही विधि से धारण किए गए रत्न व्यक्ति के करियर में सफलता, धन-संपत्ति और जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं. तो ऐसे में अगर आप कई समस्याओं से परेशान हैं, तो राशि के अनुसार धारण करें ये रत्न, और सारी समस्याएं हो जाएंगी छूमंतर.
रत्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें रत्नों और उनसे जुड़े ज्योतिषीय लाभों का वर्णन है. इसके अनुसार, सही विधि से धारण किए गए रत्न व्यक्ति के करियर में सफलता, धन-संपत्ति और जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं. तो ऐसे में अगर आप कई समस्याओं से परेशान हैं, तो राशि के अनुसार धारण करें ये रत्न, और सारी समस्याएं हो जाएंगी छूमंतर.
2/13
मेष राशि वालों के लिए मूंगा रत्न पहनने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, जिससे इस जातक के लोगों को चुनौतियों का सामना करने में डर नहीं लगता है. यह रत्न सुस्ती और मानसिक दबाव को कम कर, व्यक्ति में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है.
मेष राशि वालों के लिए मूंगा रत्न पहनने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, जिससे इस जातक के लोगों को चुनौतियों का सामना करने में डर नहीं लगता है. यह रत्न सुस्ती और मानसिक दबाव को कम कर, व्यक्ति में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है.
3/13
वृषभ राशि के लिए हीरा पहनने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है. यह वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है और करियर में सफलता दिलाता है. इसके अलावा, यह मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है.
वृषभ राशि के लिए हीरा पहनने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है. यह वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है और करियर में सफलता दिलाता है. इसके अलावा, यह मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है.
4/13
मिथुन राशि के लिए पन्ना रत्न पहनने से दिमाग तेज होता है, व्यापार और करियर में सफलता मिलती है, और संचार कौशल में सुधार होता है. यह मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनात्मक स्थिरता लाने में भी मदद करता है.
मिथुन राशि के लिए पन्ना रत्न पहनने से दिमाग तेज होता है, व्यापार और करियर में सफलता मिलती है, और संचार कौशल में सुधार होता है. यह मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनात्मक स्थिरता लाने में भी मदद करता है.
5/13
कर्क राशि के लिए मोती रत्न धारण करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, और भावनात्मक स्थिरता मिलती है. यह गुस्सा और तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे रिश्तों में मिठास पैदा होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है.
कर्क राशि के लिए मोती रत्न धारण करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, और भावनात्मक स्थिरता मिलती है. यह गुस्सा और तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे रिश्तों में मिठास पैदा होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है.
6/13
सिंह राशि के जातकों के लिए माणिक्य रत्न पहनना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यह सूर्य का रत्न है, जो सिंह राशि का स्वामी ग्रह है. यह आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुणों को बढ़ाकर करियर में सफलता दिलाने में कारगर साबित होता है.
सिंह राशि के जातकों के लिए माणिक्य रत्न पहनना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यह सूर्य का रत्न है, जो सिंह राशि का स्वामी ग्रह है. यह आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुणों को बढ़ाकर करियर में सफलता दिलाने में कारगर साबित होता है.
7/13
कन्या राशि वाले पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह बुध ग्रह का रत्न है जो कन्या राशि का स्वामी है. पन्ना पहनने से बुद्धि, एकाग्रता और संचार कौशल में सुधार होता है, मानसिक तनाव कम होता है और आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो सकता है.
कन्या राशि वाले पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह बुध ग्रह का रत्न है जो कन्या राशि का स्वामी है. पन्ना पहनने से बुद्धि, एकाग्रता और संचार कौशल में सुधार होता है, मानसिक तनाव कम होता है और आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो सकता है.
8/13
तुला राशि के लिए हीरा रत्न पहनना शुभ माना जाता है, खासकर जब कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तब. हीरा पहनने से आकर्षण, आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन में सुधार हो सकता है. इसे शुक्रवार को धारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है.
तुला राशि के लिए हीरा रत्न पहनना शुभ माना जाता है, खासकर जब कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तब. हीरा पहनने से आकर्षण, आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन में सुधार हो सकता है. इसे शुक्रवार को धारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है.
9/13
वृश्चिक राशि के लिए मूंगा पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह राशि स्वामी मंगल ग्रह से जुड़ी है. यह साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाता है और रक्त संबंधी बीमारियों, दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है.
वृश्चिक राशि के लिए मूंगा पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह राशि स्वामी मंगल ग्रह से जुड़ी है. यह साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाता है और रक्त संबंधी बीमारियों, दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है.
10/13
धनु राशि के लिए पुखराज पहनने से करियर और व्यवसाय में सफलता मिलती है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती है. यह रत्न सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें पुखराज पहनने से जल्द शादी होने के योग बन सकते हैं.
धनु राशि के लिए पुखराज पहनने से करियर और व्यवसाय में सफलता मिलती है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती है. यह रत्न सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें पुखराज पहनने से जल्द शादी होने के योग बन सकते हैं.
11/13
मकर राशि के लिए नीलम रत्न पहनने से करियर में सफलता प्राप्त होती है. यह आर्थिक स्थिरता लाता है और धन संचित करने में सहायक होता है. इसके अतिरिक्त, यह नकारात्मक प्रभावों से बचाकर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है.
मकर राशि के लिए नीलम रत्न पहनने से करियर में सफलता प्राप्त होती है. यह आर्थिक स्थिरता लाता है और धन संचित करने में सहायक होता है. इसके अतिरिक्त, यह नकारात्मक प्रभावों से बचाकर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है.
12/13
कुंभ राशि के लिए नीलम रत्न पहनने से धन-धान्य में वृद्धि होती है, जिससे नौकरी और व्यवसाय में कामयाबी मिलती है. यह रत्न शनि देव को प्रसन्न करता है और शनि की महादशा को अनुकूल बनाता है, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, अज्ञात भय दूर होता है, और जीवन में स्थिरता आती है.
कुंभ राशि के लिए नीलम रत्न पहनने से धन-धान्य में वृद्धि होती है, जिससे नौकरी और व्यवसाय में कामयाबी मिलती है. यह रत्न शनि देव को प्रसन्न करता है और शनि की महादशा को अनुकूल बनाता है, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, अज्ञात भय दूर होता है, और जीवन में स्थिरता आती है.
13/13
मीन राशि के लिए पुखराज रत्न धारण करने से करियर, शिक्षा और विवाह में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, और जीवन में आशावाद, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आती है. इस रत्न को धारण करके से बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है.
मीन राशि के लिए पुखराज रत्न धारण करने से करियर, शिक्षा और विवाह में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, और जीवन में आशावाद, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आती है. इस रत्न को धारण करके से बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है.
Published at : 07 Nov 2025 12:14 AM (IST)
Tags :
Gemstone Zodiac Sign

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget