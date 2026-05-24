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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वव्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीक्रेट सर्विस ने ढेर किया हमलावर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया?

व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीक्रेट सर्विस ने ढेर किया हमलावर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया?

Washington Shooting: वॉशिंगटन के ‘वॉशिंगटन हिल्टन’ होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 24 May 2026 10:35 AM (IST)
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Washington Shooting: वॉशिंगटन के ‘वॉशिंगटन हिल्टन’ होटल में शनिवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान बैंक्वेट हॉल के भीतर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं. इस हमले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई. घटना के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस ने तेजी दिखाते हुए राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. 

हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और स्थिति को नियंत्रण में लिया. इस घटना के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया है.

Published at : 24 May 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump Washington Shooting
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