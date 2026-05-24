Washington Shooting: वॉशिंगटन के ‘वॉशिंगटन हिल्टन’ होटल में शनिवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान बैंक्वेट हॉल के भीतर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं. इस हमले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई. घटना के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस ने तेजी दिखाते हुए राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया.

हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और स्थिति को नियंत्रण में लिया. इस घटना के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया है.