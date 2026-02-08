वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर और सीईओ विल लुईस ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है. शनिवार (7 फरवरी) को उन्होंने इसकी घोषणा की. उनकी इस्तीफा तब आया, जब तीन पहले ही अखबार ने करीब एक-तिहाई कर्माचारियों की छंटनी की थी.

लुईस ने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए बताया, 'दो साल के परिवर्तन के बाद अब मेरे लिए पद छोड़ने का सही समय है. द पोस्ट के भविष्य को लेकर कड़े फैसले लिए हैं. हालांकि उन्होंने अपने मैसेज में जेफ बेजोस की तारीफ करते हुए लिखा, "संस्था को इससे बेहतर मालिक नहीं मिल सकता था.' उनके रिजाइन के बाद वाशिंगटन पोस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जेफ डी ओनोफ्रियो (Jeff D'Onofrio) को अस्थायी पब्लिशर नियुक्त किया गया है.

300 पत्रकारों की हुई थी अखबार से छंटनी

लीडरशिप में यह बड़ा बदलाव तब हुआ जब इसी सप्ताह बड़े और विवादित कॉस्ट-कटिंग का ऐलान किया गया था, इसमें करीब 300 पत्रकारों की छंटनी हुई थी. इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे सीनियर कॉलमिस्ट तरुण थरुर भी शामिल थे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी. इसके अलावा स्पोर्ट्स और बुक्स के सेक्शन बंद कर दिए गए, साथ ही एशिया और मिडिल ईस्ट में भी अखबार के कई ऑफिस बंद कर दिए गए. यह तब हुआ जब बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में टैलेंटेड लोगों ने संस्थान छोड़ा और सब्सक्राइबर की संख्या में गिरावट देखने को मिली.

कौन हैं विल लुईस? जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट से दिया इस्तीफा

ब्रिटिश मूल के विल लुईस ने जनवरी 2024 में वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर की जिम्मेदारी संभालने संभाली, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में उच्च कार्यकारी के रूप में काम कर चुके हैं. उनका कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा, इसमें न्यूज रूम में छंटनी और ऑर्गेनाइजेशन का असफल पुनर्गठन का प्लान शामिल था, इसके चलते पूर्व कार्यकारी संपादक सैली बुजबी को पद छोड़ना पड़ा था.