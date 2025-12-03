हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबुलेटप्रूफ ब्रीफकेस, स्नाइपर और सीक्रेट एजेंट... पुतिन की ‘4-लेयर’ सिक्योरिटी जानकर रह जाएंगे दंग

बुलेटप्रूफ ब्रीफकेस, स्नाइपर और सीक्रेट एजेंट... पुतिन की ‘4-लेयर’ सिक्योरिटी जानकर रह जाएंगे दंग

पुतिन की सुरक्षा प्रणाली को दुनिया की सबसे गुप्त और सबसे हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है. यह सुरक्षा चार लेयर में बंटी होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और उनके आगमन से पहले उनके सुरक्षा घेरों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्राध्यक्षों में गिने जाने वाले पुतिन सामान्य परिस्थितियों में भी चार सुरक्षा घेरे में रहते हैं और भारत पहुंचने पर भी इसी मॉडल की सुरक्षा लागू किए जाने की संभावना है.

पुतिन की सुरक्षा कैसे होती है?
पुतिन की सुरक्षा प्रणाली को दुनिया की सबसे गुप्त और सबसे हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है. यह सुरक्षा चार लेयर में बंटी होती है, जिसमें हथियारबंद बॉडीगार्ड, स्नाइपर, हमशक्ल व्यक्ति, बुलेटप्रूफ ब्रीफकेस और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल होती है.

पहली लेयर: निजी बॉडीगार्ड
सबसे नजदीकी घेरा पुतिन के पर्सनल सिक्योरिटी एजेंटों का होता है. ये पुतिन के चारों ओर चलते हैं. इनके पास एक विशेष बुलेटप्रूफ ब्रीफकेस होता है. इनके पास 9 mm SR-1 वेक्टर पिस्तौल होती है, जो कवच भेदी गोलियों को भी झेल सकती है.

दूसरी लेयर: भीड़ में छिपी सुरक्षा
दूसरा सुरक्षा घेरा ऐसा होता है जो आम आंखों को नजर नहीं आता. यह सुरक्षा अधिकारी भीड़ में सामान्य व्यक्तियों की तरह घुलमिल कर रहते हैं और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं.

तीसरी लेयर: चारों ओर घेरा और स्नाइपर
तीसरी लेयर में बॉडीगार्डों की दूसरी टीम और आसपास की इमारतों पर तैनात स्नाइपर शामिल होते हैं, जिनकी नजर हर दिशा में रहती है. यह लेयर किसी भी खतरे को सुरक्षा घेरे के पास आने से पहले ही निष्क्रिय करने की क्षमता रखती है.

चौथी लेयर: तकनीकी और खुफिया सुरक्षा
यह सुरक्षा लेयर महीनों पहले से सक्रिय हो जाती है. गंतव्य स्थान का निरीक्षण, मौसम और जोखिम रिपोर्ट, मोबाइल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, बम डिफेंस जेमर सिस्टम की तैनाती जैसी चीजों के अलावा पुतिन के ठहरने और यात्रा क्षेत्रों में हर तकनीकी गतिविधि को स्कैन किया जाता है.

भारी गाड़ियों का काफिला
यात्रा के दौरान पुतिन के साथ बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला चलता है, जिसमें AK-47, एंटी-टैंक ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस कमांडो मौजूद रहते हैं.

भारत दौरे के लिए तैयारियां
पुतिन के 4 दिसंबर को भारत आने की घोषणा के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी यात्रा मार्ग, ठहरने की जगह और कार्यक्रम स्थलों पर शुरुआती निरीक्षण शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि भारत में भी पुतिन अपनी इसी वैश्विक सुरक्षा प्रणाली के साथ यात्रा करेंगे.

Published at : 03 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Russia Vladimir Putin INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'; देखें ताजा अपडेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'
Advertisement

वीडियोज

Single Papa Interview: . Fear से Friendship तक Modern Parenting का Real Transformation
Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'; देखें ताजा अपडेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
धर्म
Paush Month 2025: शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम
शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम
शिक्षा
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget