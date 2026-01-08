अमेरिकी हमले में वेनेलुएला में मारे गए कितने लोग? पहली बार सामने आए आंकड़े

वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. देश के गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने बुधवार देर रात कहा कि अमेरिका की उस सैन्य कार्रवाई में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया गया. इससे पहले सरकार ने मृतकों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई थी.

पहली बार मौतों का आंकड़ा सामने आया

काबेलो ने कहा कि शनिवार को हुई अमेरिकी कार्रवाई में कुल 100 लोग मारे गए. हालांकि, वेनेजुएला की सेना ने अब तक अपने 23 मारे गए जवानों के नामों की सूची ही जारी की है. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मादुरो की सुरक्षा में तैनात कई लोग 'साजिश के तहत' मारे गए.

क्यूबा के सैनिक और खुफिया अफसर भी मारे गए

क्यूबा ने भी पुष्टि की है कि वेनेजुएला में तैनात उसके सैन्य और खुफिया विभाग के कुछ लोग इस हमले में मारे गए हैं. इससे इस कार्रवाई का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा.

मादुरो और उनकी पत्नी को चोटें

गृह मंत्री काबेलो के मुताबिक, हमले के दौरान मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के सिर में चोट लगी, जबकि मादुरो के पैर में चोट आई. दोनों को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने हिरासत में लिया था.

सेना के लिए शोक सप्ताह का ऐलान

काबेलो ने स्टेट टीवी पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में मारे गए सैनिकों को 'बहादुर' बताया. उन्होंने कहा कि मंगलवार को सरकार ने इस हमले में मारे गए सेना के जवानों के लिए एक हफ्ते के शोक का ऐलान किया है.

अमेरिका का बड़ा दावा- वेनेजुएला के फैसले हम तय करेंगे

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि वह वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के फैसलों को तय करेगा और देश के तेल की बिक्री पर अनिश्चित समय तक नियंत्रण रखेगा. अमेरिका का यह बयान मादुरो को हटाए जाने के बाद आया है.

अंतरिम सरकार ने विदेशी नियंत्रण से किया इनकार

वेनेजुएला की अंतरिम नेता डेल्सी रोड्रीगेज ने कहा कि देश पर किसी विदेशी ताकत का शासन नहीं है. उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'हमारे रिश्तों पर ऐसा दाग लगा है, जैसा हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं लगा.'