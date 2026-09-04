US ने ईरान में शादी वाले घर पर किया हमला, जेडी वेंस बोले- 'नागरिकों को निशाना...'

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर हमला किया था जिसमें एक शादी वाला घर चपेट में आ गया था. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान में एक शादी समारोह पर हुए हवाई हमले की खबर की जांच कर रहा है. वेंस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई है और अमेरिका इसकी पूरी ईमानदारी से जांच कर रहा है.

चार लोगों की हुई मौत

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, जब दर्जनों लोग शादी का जश्न मनाने के लिए एक घर में इकट्ठा हुए थे, तब एक अमेरिकी मिसाइल के गिरने से चार लोगों की मौत हो गई. जब एक पत्रकार ने इस स्थिति को युद्ध कहा, तो वेंस ने इससे इनकार करते हुए कहा, "मैं इसे अभी युद्ध नहीं कहूंगा, क्योंकि इस समय कोई सक्रिय गोलीबारी नहीं हो रही है."

उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेना कभी भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाती, लेकिन साथ ही यह भी माना कि "कभी-कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं."

वेंस ने कहा, "हम इसकी जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बात की परवाह है और हम सच जानना चाहते हैं. जब हमारी सेना से कोई गलती होती है, तो वे उससे सीखते हैं ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके."

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने भी पहले कहा था कि अमेरिकी सेना इन खबरों की पड़ताल कर रही है. व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वेंस ने दोहराया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा विवाद कोई युद्ध नहीं है. यह बयान अमेरिकी हमलों के नए दौर के खत्म होने के दो दिन बाद आया.

उनका दावा था कि "प्रमुख सैन्य अभियान" केवल लगभग छह सप्ताह तक ही चले, जिसके दौरान ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत को तबाह कर दिया गया.

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान अब भी होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना अमेरिका की जिम्मेदारी है.

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