वेनेजुएला में ऑपरेशन कर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले जाया गया. अमेरिका में उन्हें डीईए के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पेश किया गया है. वहीं, ट्रंप ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन होने तक अमेरिका ही देश का संचालन करेगा.

वेनेजुएला-अमेरिका टेंशन की शुरुआत

ट्रंप द्वारा लगाए गए ड्रग्स तस्करी के आरोपों को लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव पहले से ही मौजूद था, जिसे लेकर अमेरिका ने कई कथित तस्करी नौकाओं पर हमले किए थे. वेनेजुएला की राजधानी काराकास और अन्य शहरों में शनिवार को विस्फोटों और जेट विमानों के उड़ने की खबरें आने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई. शुरुआती कुछ घंटों तक अमेरिका की ओर से कोई बयान नहीं आया. बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि ये विस्फोट अमेरिका द्वारा किए गए हमले थे. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है.

मादुरो को कैसे पकड़ा गया

ट्रंप ने कहा कि वो रियल टाइम में ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई हवाई हमले किए. उसके बाद अमेरिकी फोर्सेज ने वामपंथी नेता मादुरो को पकड़ लिया. शनिवार शाम को मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिकन नेवी के जहाज पर ले जाया गया और फिर उन्हें अमेरिका भेज दिया गया.

मादुरो के खिलाफ अमेरिकी आरोप

शनिवार को सार्वजनिक किए गए अभियोग के अनुसार मादुरो के अलावा उनकी पत्नी, उनके बेटे और 3 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं. मादुरो पर ड्रग्स को लेकर आतंकवाद की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों पर कब्जे का आरोप है. अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि वेनेजुएला सरकार ने सिनालोआ कार्टेल और ट्रेन डी अरागुआ गिरोह जैसे संगठनों के साथ सीधे तौर पर मिलीभगत की.

वेनेजुएला की सत्ता अमेरिका के हाथ

ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की, कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला का अस्थायी नियंत्रण अपने हाथ में लेगा. फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम तब तक देश का संचालन करेंगे जब तक कि हम एक सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण नहीं कर देते. हम ये जोखिम नहीं उठा सकते है कि कोई ऐसा व्यक्ति वेनेजुएला की बागडोर संभाले, जो वेनेजुएलावासियों के हित में न सोचता हो.

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को पदभार संभालने का आदेश

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने शनिवार को आदेश दिया कि मादुरो की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगी. अदालत के फैसले में कहा गया है कि रोड्रिगेज़ प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी.

