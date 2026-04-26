हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप पर बीते 3 साल में 3 बार हमले का प्रयास, डिनर कार्यक्रम में हमलावर कौन?

ट्रंप पर बीते 3 साल में 3 बार हमले का प्रयास, डिनर कार्यक्रम में हमलावर कौन?

Donald Trump Attack: ईरान वॉर के बीच ट्रंप पर हमले का प्रयास किया गया है, इसलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या हमलावर का कोई विदेशी कनेक्शन भी है?

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप शनिवार की रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे. यह कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन के एक हिस्से में आयोजित किया जा रहा था. इसी दौरान एक शख़्स ने सिक्योरिटी प्वाइंट के पास फायरिंग की और पूरे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई.

सीक्रेट सर्विस ने संभाला मोर्चा
सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति ट्रंप को होटल हिल्टन से सुरक्षित बाहर निकालकर हाई सिक्योरिटी कार में ले गए, जहां से उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाया गया. राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका की प्रथम महिला, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अन्य वरिष्ठ नेता और अधिकारी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं. इस हमले के लिए दौरान सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी को भी गोली लगी है, जो कि फिलहाल खतरे से बाहर है.

कौन था हमलावर?
हमलावर कॉल थोमस एलेन अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया का रहने वाला है और 31 साल का यह हमलावर पेशे से अध्यापक बताया जा रहा है. जिसे तुरंत ही सीक्रेट सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा. FBI और अन्य जांच एजेंसियाँ मामले की हर एंगल से जांच कर रही हैं. अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी CIA भी इस मामले की जांच में जुटी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमलावर का असल मकसद क्या था? आखिरकार हमलावर हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंचा और उसे अत्याधुनिक हथियार किसने मुहैया कराए हैं?

विदेशी कनेक्शन की भी जांच
ईरान वॉर के बीच ट्रंप पर हमले का प्रयास किया गया है, इसलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या हमलावर का कोई विदेशी कनेक्शन भी है? इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान 13 जुलाई, 2024 को ट्रंप पर हमला हुआ था. उस दौरान ट्रंप के कान के पास से गोली छूकर निकली थी. चुनाव के दौरान यह एक बड़ा मुद्दा बना था. इस हमले को लेकर ईरान पर आरोप लग रहे थे.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, PM मोदी बोले- लोकतंत्र में हिंसा....
यह भी पढ़ें: व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का ईरान वॉर से कोई लिंक? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब

वहीं इसके बाद सितंबर, 2024 में ही वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास एक शख़्स रायफल के साथ गिरफ़्तार हुआ था, यह माना जा रहा था कि वो ट्रंप पर हमले की साजिश रच रहा था. ताजा घटना 25 अप्रैल, 2026 की है, जब ट्रंप पत्रकारों के डिनर समारोह में शामिल हुए थे. इस बार हमलावर होटल में प्रवेश करने में सफल रहा और गोलीबारी की.

सुरक्षा में बड़ी चूक पर सवाल
कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है कि परिंदा में पर नहीं मार सकता है. लेकिन इतनी तगड़ी सुरक्षा के बावजूद भी अगर हमलावर ट्रंप के इतना करीब पहुंच गया तो यकीनन यह सुरक्षा में बड़ी चूक कही जा सकती है. लेकिन सीक्रेट सर्विस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी मुस्तैदी से करते हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Attack On Trump Trump Attack History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप पर बीते 3 साल में 3 बार हमले का प्रयास, डिनर कार्यक्रम में हमलावर कौन?
ट्रंप पर बीते 3 साल में 3 बार हमले का प्रयास, डिनर कार्यक्रम में हमलावर कौन?
विश्व
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
विश्व
Donald Trump Shooting: व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...
व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, PM मोदी बोले- लोकतंत्र में हिंसा....
डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, PM मोदी बोले- लोकतंत्र में हिंसा....
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
महाराष्ट्र
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
आईपीएल 2026
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
विश्व
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
ब्यूटी
Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget