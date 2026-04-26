व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस घटना की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षित और स्वस्थ हैं. मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए.'

Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be… — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर में फायरिंग की घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया है. शनिवार को जब डिनर कार्यक्रम में गोली चली उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मंच पर थीं. गोली चलने की आवाज से अफरातफरी मच गई. लोग इधर उधर भागते नजर आए.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है और स्थिति से निपटने के लिए सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में आज क्या शाम रही. सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बहुत शानदार काम किया है.

जल्द नई तारीख तय की जाएगी- डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में आगे कहा कि मैंने सुझाव दिया कि शो जारी रहने दें, लेकिन मैं पूरी तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों का पालन करूंगा. हालांकि, बाद में एक अपडेट में ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इस कार्यक्रम की देखरेख करने वाले अधिकारियों से बात की है और जल्द ही एक नई तारीख तय की जाएगी. ट्रंप ने बताया कि मैंने कार्यक्रम के सभी प्रतिनिधियों से बात की है और हम 30 दिनों के अंदर इसे फिर से शेड्यूल करेंगे.

ये भी पढ़ें

बंगाल में कांग्रेस ने जनता से किए पांच वादे, राहुल का ममता और PM मोदी पर वार, बताया किस बात की मिलेगी गारंटी