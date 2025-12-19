अमेरिका में जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. एरिज़ोना के फीनिक्स में आयोजित अमेरिका फेस्ट 2025 के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने खुलकर कहा कि वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते. उनका साफ कहना है कि न्याय विभाग को एपस्टीन फाइलों को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि यह मालूम हो सके कि इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल थे और किसे संरक्षण मिला.

Pacific Daily news की रिपोर्ट के मुकाबिक अमेरिका फेस्ट में मौजूद 58 वर्षीय ट्रंप समर्थक माइक कोस्टारेल ने कहा कि इस मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है. उनके अनुसार बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कितना ही ताकतवर या अमीर क्यों न हो. उन्होंने साफ किया कि यहां राजनीति से ज्यादा इंसाफ मायने रखता है.

जेफरी एपस्टीन मामला क्यों है इतना संवेदनशील

जेफरी एपस्टीन को वर्ष 2008 में नाबालिगों से जुड़ी वेश्यावृत्ति के आरोप में दोषी ठहराया गया था. साल 2019 में जब उस पर नए यौन अपराधों का मुकदमा चलने वाला था, तब हिरासत में उसकी मौत हो गई. इसके बाद से ही यह मामला साजिश सिद्धांतों और राजनीतिक आरोपों का केंद्र बना हुआ है. लंबे समय तक ट्रंप और उनके समर्थकों का आरोप रहा कि शक्तिशाली डेमोक्रेट नेता सच्चाई छिपा रहे हैं, ताकि बड़े और प्रभावशाली नाम सामने न आएं.

ट्रंप का बदला रुख और बढ़ता दबाव

जनवरी में दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर इस पूरे मामले को एक तरह का धोखा बताते हुए देश से आगे बढ़ने की बात कही थी. हालांकि हाल ही में कांग्रेस में हुए एक दुर्लभ द्विदलीय प्रयास के चलते ट्रंप को एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके तहत उनके प्रशासन को तय समय सीमा के भीतर एपस्टीन फाइलें जारी करनी होंगी. इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि वर्षों से चले आ रहे सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं.

युवा समर्थकों को भरोसा

जॉर्जिया की छात्रा ग्विन एंड्रयूज ने कहा कि शुरुआत में ट्रंप की हिचकिचाहट उन्हें हैरान करने वाली लगी, लेकिन उन्हें भरोसा है कि आखिरकार सच्चाई सामने आएगी. उनके मुताबिक, फाइलें जारी होने से वॉशिंगटन डीसी की राजनीति में पारदर्शिता आएगी और कई छिपे राज उजागर होंगे. उनका मानना है कि यह कदम तथाकथित डीप स्टेट और सिक्रेट सिस्टम पर से पर्दा उठाने में मदद करेगा.

क्या सामने आएंगे नए और चौंकाने वाले नाम

अमेरिका फेस्ट में मौजूद कई लोगों का मानना है कि इन फाइलों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों से जुड़े नाम हो सकते हैं. हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर नाम किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हो. हाल ही में सामने आई कुछ तस्वीरों में एपस्टीन को स्टीव बैनन, नोम चोम्स्की और वुडी एलन जैसी हस्तियों के साथ देखा गया था, लेकिन इन तस्वीरों में किसी गैरकानूनी गतिविधि का प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है.

ट्रंप और एपस्टीन के रिश्तों पर समर्थकों का भरोसा कायम

टेक्सास के 24 वर्षीय जैकब एलिसन का कहना है कि उन्हें किसी बड़े विस्फोटक खुलासे की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ अनजाने नाम जरूर सामने आ सकते हैं. ट्रंप और एपस्टीन की पुरानी जान-पहचान को लेकर उठते सवालों के बावजूद, एलिसन जैसे कई समर्थक मानते हैं कि ट्रंप एक पारिवारिक मूल्यों वाले व्यक्ति हैं और उनका नाम अंततः इस विवाद से साफ निकलकर आएगा.

