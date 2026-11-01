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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के बचे न्यूक्लियर ठिकानों पर ट्रंप की नजर, मुज्तबा खामेनेई के बयान पर क्या कहा?

ईरान के बचे न्यूक्लियर ठिकानों पर ट्रंप की नजर, मुज्तबा खामेनेई के बयान पर क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में एक-दो सैन्य और परमाणु ठिकाने अभी बाकी हैं. वहीं, मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 01 Nov 2026 11:16 AM (IST)
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ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कुछ दिन पहले अमेरिका और इजरायल पर जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (31 अक्तूबर 2026) को रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान में अभी भी कुछ ऐसे टारगेट बाकी है, जिस पर अमेरिकी सेना हमला कर सकती है. 

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर कर दिया है. इसके अलावा एक या दो साइटों पर हमारी नजर है, जिसे खत्म करने के लिए महज 10 मिनट का टाइम लगेगा. उन्होंने खासतौर पर ईरान के नटान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक संदिग्ध अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कैंप पिकैक्स माउंटेन का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की नजर उस पर है.

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मिडटर्म चुनाव के बाद अमेरिका फिर कर सकता है हमला

MS नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन 3 नवंबर के अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के एक दिन बाद ईरान पर हमले फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे संभावित रूप से दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव को देखने को मिल सकता है. ट्रंप की हलिया बयान ने सैन्य कार्रवाई की संभावित आशंका के बारे में अटकलें बढ़ा दी हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि अमेरिका संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास कर रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने तेहरान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. इससे पहले शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है और अमेरिका राजनयिक समाधान के लिए रास्ते खुले हुए हैं.

ईरान के सुप्रीम लीडर का ऑर्डर

ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने हाल ही में एक लिखित मैसेज के जरिए देश की सेना को आदेश दिया है. उन्होंने दुश्मन के किसी भी खतरे के लिए तत्काल और प्रभावशाली रूप से तैयार रहने का आदेश दिया है. उन्होंने अमेरिका और इजरायल से संबंधित किसी भी तरह के टारगेट की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा सेना को  गोला-बारूद और हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 01 Nov 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US-Iran Tensions Mojtaba Khamenei DONALD Trump US Iran Tensions
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