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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान में मार्च, BJP दिल्ली में कहां कर रही प्रदर्शन?

इंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान में मार्च, BJP दिल्ली में कहां कर रही प्रदर्शन?

आज दिल्ली में दो अलग-अलग राजनीतिक ध्रुव बने हैं. एक तरफ रामलीला मैदान में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे, तो दूसरी तरफ हरि नगर से तिलक नगर तक बीजेपी 1984 के दंगों को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर हमलावर है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 01 Nov 2026 10:43 AM (IST)
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दिल्ली में आज यानी 1 नवंबर 2026 को सियासत अपने चरम पर है. एक तरफ इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में 'चलो दिल्ली' मार्च कर रहा है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है. बीजेपी ने आज पश्चिमी दिल्ली में एक बड़े काउंटर-प्रोटेस्ट का ऐलान किया है. तो सवाल ये है कि बीजेपी दिल्ली में कहां प्रदर्शन कर रही है?

इसका सीधा जवाब है- हरि नगर बस डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक. ये पूरा मार्च लगभग एक किलोमीटर का है और सुबह 11:30 बजे शुरू होगा.

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बीजेपी प्रदर्शन के अखाडे़ में क्यों कूद पड़ी?

बीजेपी इस प्रदर्शन को सिर्फ एक राजनीतिक जवाब नहीं, बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा बता रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझकर 1 नवंबर की तारीख चुनी है, क्योंकि 1984 में इसी दिन सिख विरोधी दंगों की शुरुआत हुई थी.

बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जब पूरा सिख समुदाय उस दर्दनाक दौर को याद कर रहा है, तब कांग्रेस का रामलीला मैदान में बड़ी रैली करना सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने 1 नवंबर को चुनकर सिख समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है.

कौन-कौन होगा इस मार्च में शामिल?

इस मार्च की अगुवाई खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे. इसमें लगभग 5,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है. इनमें 1984 दंगों में मारे गए लोगों के परिवार और सिख समुदाय के सदस्य भी होंगे.

इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी इस मार्च में शामिल होंगी. मार्च से पहले बीजेपी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब में दंगा पीड़ितों के परिवारों के साथ मीडिया को संबोधित करेंगे.

सिर्फ 1984 का मुद्दा नहीं, तीन बड़े कारण

बीजेपी नेता इस प्रदर्शन के पीछे सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि कुछ व्यावहारिक कारण भी बता रहे हैं.

  • सिख भावनाओं को ठेस: 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर कांग्रेस की रैली को बीजेपी सिख समुदाय का अपमान मान रही है.
  • त्योहारी सीजन में कारोबार का नुकसान: बीजेपी का कहना है कि दिवाली से ठीक पहले रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली से ट्रैफिक जाम होगा, जिससे दिल्ली के कारोबारियों का भारी नुकसान होगा. चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे बाजार रैली की जगह से बेहद करीब हैं.
  • कानून-व्यवस्था और प्रदूषण: बीजेपी ये भी कह रही है कि सर्दियों के प्रदूषण नियमों और त्योहारी भीड़ के बीच इतना बड़ा आयोजन जनता के लिए परेशानी खड़ी करेगा.

बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैलकुलेशन

इस पूरे प्रदर्शन को बीजेपी ने 'सेव डेमोक्रेसी, रिमूव अनार्की' अभियान का हिस्सा बताया है. इस अभियान की शुरुआत 22 अक्टूबर से ही हो चुकी थी और ये 5 नवंबर तक चलेगा. बीजेपी इस अभियान के जरिए तीन बातें जनता तक पहुंचाना चाहती है:

  • चुनाव आयोग पर लगे आरोपों का जवाब देना
  • SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव करना
  • कांग्रेस और विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के साथ दोहरे रवैये का आरोप लगाना

बीजेपी के लिए ये प्रदर्शन सिर्फ एक काउंटर-मार्च नहीं, बल्कि सिख वोट बैंक को साधने और कांग्रेस को घेरने की रणनीति है और दिल्ली की सड़कों पर आज ये सियासी जंग साफ दिखाई दे रही है.

दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

दो बड़े प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. लगभग 10,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. रामलीला मैदान और उसके आसपास 4,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं, जबकि बीजेपी के मार्च वाले इलाके में भी अतिरिक्त सुरक्षा रहेगी. केंद्रीय दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 01 Nov 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Hardeep Singh Puri Ramlila Maidan Delhi Protest BJP INDIA INDIA Bloc
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