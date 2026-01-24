हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump On Climate Change: अमेरिका में भीषण सर्दी की चेतावनी के बीच ट्रंप का तंज, बोले– 'फिर कहां गया ग्लोबल वॉर्मिंग?'

Donald Trump On Climate Change: अमेरिका में भीषण सर्दी की चेतावनी के बीच ट्रंप का तंज, बोले– 'फिर कहां गया ग्लोबल वॉर्मिंग?'

अमेरिका में भीषण सर्दी और शीतकालीन तूफान की चेतावनी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल वॉर्मिंग पर तंज कसा है. इस बीच 40 राज्यों में रिकॉर्ड ठंड की चेतावनी दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के बड़े हिस्से में भीषण सर्दी और तूफान की चेतावनी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर तंज कसा है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब 40 अमेरिकी राज्यों में रिकॉर्ड ठंड पड़ने जा रही है तो फिर ग्लोबल वॉर्मिंग आखिर गई कहां.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अमेरिका के लगभग दो-तिहाई हिस्से में एक विशाल शीतकालीन तूफान दस्तक देने वाला है. इस ठंडे तूफान के चलते भारी बर्फबारी, तेज हवाएं, कड़ाके की ठंड और बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने की आशंका जताई गई है. करीब 40 राज्यों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है, जिसे हाल के वर्षों में सबसे गंभीर सर्दी के दौरों में से एक माना जा रहा है.

ट्रंप ने ग्लोबल वॉर्मिंग पर उठाए सवाल

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 40 राज्यों में रिकॉर्ड ठंड पड़ने जा रही है और ऐसी स्थिति पहले बहुत कम देखी गई है. इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि आखिर ग्लोबल वॉर्मिंग का क्या हुआ. ट्रंप लंबे समय से जलवायु परिवर्तन को लेकर संदेह जताते रहे हैं और पहले भी इसे धोखा और राजनीतिक एजेंडा बता चुके हैं.

पेरिस समझौते से दो बार बाहर निकला अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2020 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया था. इसके बाद दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 2025 में भी उन्होंने दोबारा अमेरिका को इस वैश्विक समझौते से अलग कर दिया. ट्रंप का मानना रहा है कि जलवायु नीतियां अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं.

जीवाश्म ईंधन के समर्थन में ट्रंप

ट्रंप स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के बजाय जीवाश्म ईंधन के खुले समर्थन के लिए जाने जाते हैं. उनका मशहूर नारा ड्रिल, बेबी, ड्रिल तेल और गैस की ज्यादा खुदाई के पक्ष में उनकी सोच को दर्शाता है. उनका कहना है कि इससे ऊर्जा सस्ती होगी और नौकरियां बढ़ेंगी.

तूफान का असर, उड़ानें रद्द और जनजीवन प्रभावित

आने वाले तूफान के चलते अमेरिका में हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को अमेरिका के भीतर, आने और जाने वाली 1,500 से ज्यादा उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या उनमें देरी हुई. डलास, अटलांटा और ओक्लाहोमा जैसे बड़े एयरपोर्ट इससे खास तौर पर प्रभावित हुए हैं.

16 करोड़ लोग अलर्ट पर

मौसम एजेंसियों के मुताबिक करीब 16 करोड़ लोग विंटर स्टॉर्म या अत्यधिक ठंड की चेतावनी के दायरे में हैं. कई इलाकों में एक साथ बर्फीले तूफान और भीषण ठंड का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत

Published at : 24 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Climate Change Global Warming Donald Trump DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal
Shankaracharya Controversy: 6 दिनों से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद बिगड़ी तबीयत | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Raw Tomato Benefits: इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
नौकरी
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget