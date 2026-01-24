अमेरिका के बड़े हिस्से में भीषण सर्दी और तूफान की चेतावनी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर तंज कसा है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब 40 अमेरिकी राज्यों में रिकॉर्ड ठंड पड़ने जा रही है तो फिर ग्लोबल वॉर्मिंग आखिर गई कहां.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अमेरिका के लगभग दो-तिहाई हिस्से में एक विशाल शीतकालीन तूफान दस्तक देने वाला है. इस ठंडे तूफान के चलते भारी बर्फबारी, तेज हवाएं, कड़ाके की ठंड और बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने की आशंका जताई गई है. करीब 40 राज्यों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है, जिसे हाल के वर्षों में सबसे गंभीर सर्दी के दौरों में से एक माना जा रहा है.

ट्रंप ने ग्लोबल वॉर्मिंग पर उठाए सवाल

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 40 राज्यों में रिकॉर्ड ठंड पड़ने जा रही है और ऐसी स्थिति पहले बहुत कम देखी गई है. इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि आखिर ग्लोबल वॉर्मिंग का क्या हुआ. ट्रंप लंबे समय से जलवायु परिवर्तन को लेकर संदेह जताते रहे हैं और पहले भी इसे धोखा और राजनीतिक एजेंडा बता चुके हैं.

पेरिस समझौते से दो बार बाहर निकला अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2020 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया था. इसके बाद दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 2025 में भी उन्होंने दोबारा अमेरिका को इस वैश्विक समझौते से अलग कर दिया. ट्रंप का मानना रहा है कि जलवायु नीतियां अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं.

जीवाश्म ईंधन के समर्थन में ट्रंप

ट्रंप स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के बजाय जीवाश्म ईंधन के खुले समर्थन के लिए जाने जाते हैं. उनका मशहूर नारा ड्रिल, बेबी, ड्रिल तेल और गैस की ज्यादा खुदाई के पक्ष में उनकी सोच को दर्शाता है. उनका कहना है कि इससे ऊर्जा सस्ती होगी और नौकरियां बढ़ेंगी.

तूफान का असर, उड़ानें रद्द और जनजीवन प्रभावित

आने वाले तूफान के चलते अमेरिका में हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को अमेरिका के भीतर, आने और जाने वाली 1,500 से ज्यादा उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या उनमें देरी हुई. डलास, अटलांटा और ओक्लाहोमा जैसे बड़े एयरपोर्ट इससे खास तौर पर प्रभावित हुए हैं.

16 करोड़ लोग अलर्ट पर

मौसम एजेंसियों के मुताबिक करीब 16 करोड़ लोग विंटर स्टॉर्म या अत्यधिक ठंड की चेतावनी के दायरे में हैं. कई इलाकों में एक साथ बर्फीले तूफान और भीषण ठंड का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.

