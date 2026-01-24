पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर से एक बेहद चौंकाने वाली और हिंसक घटना सामने आई है. जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पूर्व आतंकी नूर आलम महसूद के घर पर शादी समारोह के दौरान बड़ा फिदायीन हमला हुआ, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नूर अलाम महसूद समेत 5 लोगो की मौत हो चुकी है.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एसेट के घर पर हुए फिदायीन हमले की वीडियो शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुई, जिसमें जहां एक तरफ शादी का जश्न चल रहा था नाच गाना हो रहा था तभी अचानक तेज आवाज के साथ एक कमरे में धमाका हो गया. धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई. धमाके के बाद की आई तस्वीरें और दर्दनाक थी. हर तरफ क्षत विक्षत शव देखे जा सकते हैं.

TTP से कब अलग हुआ था नूर आलम महसूद?

जानकारी के मुताबिक साल 2016 में नूर आलम महसूद टीटीपी के जज़्ब ए अज्ब ऑपरेशन के विरोध में टीटीपी से अलग हो गया था और ISI के साथ मिल गया था. इसके बाद ISI के कहने पर डेरा इस्माइल खान में नूर आलम महसूद ने अपने साथ टीटीपी छोड़ने वाले आतंकियों की एक प्राइवेट सेना खड़ी की और इसे ISI और सेना ने शांति कमेटी का नाम दिया था. इसका काम टीटीपी के आतंकियों से लड़ना था. इसी कारण इस ग्रुप को पाकिस्तानी सेना और ISI गुड तालिबान भी कहती थी.

किसने किया नूर आलम महसूद के घर हमला?

इस समय खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल शहर में नूर आलम महसूद रहता था.उसके लड़ाके टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन में भाग लेते थे. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पूर्व आतंकी नूर आलम महसूद के घर पर फिदायीन आत्मघाती हमला टीटीपी ने करवाया हो.

