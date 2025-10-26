क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका की पूर्व उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका के उन व्यापारिक नेताओं और संस्थानों की भी आलोचना की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की मांगों को मान लिया है.
अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि वो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं. हैरिस ने कहा कि मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है. मैंने अपना पूरा करियर सेवाभाव से जिया है और यह मेरी रगों में है. उन्होंने आगे कहा कि अगर मैंने जनमत सर्वेक्षणों पर ध्यान दिया होता तो मैं अपने पहले या दूसरे पद के लिए चुनाव नहीं लड़ती और निश्चित रूप से मैं यहां नहीं बैठी होती.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आप देखिए कि उन्होंने किस तरह एजेंसियों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया है. उदाहरण के लिए, संघीय एजेंसियां राजनीतिक व्यंग्यकारों के पीछे पड़ गई हैं. उनकी चमड़ी इतनी पतली है कि वे एक मजाक की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक पूरे मीडिया संगठन को बंद करने का प्रयास किया.
व्हाइट हाउस में होगी महिला राष्ट्रपति की एंट्री: हैरिस
हैरिस ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि संभवत: वह एक दिन अमेरिका की राष्ट्रपति हो सकती हैं. वो पूरे विश्वास से कह सकती हैं कि एक दिन व्हाइट हाउस में जरूर किसी महिला राष्ट्रपति की एंट्री होगी.
बिजनेस लीडर पर भी साधा निशाना
इसके अलावा हैरिस ने अमेरिका के उन व्यापारिक नेताओं और संस्थानों की भी आलोचना की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की मांगों को मान लिया है. कमला हैरिस ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं, जो पहले दिन से ही झुक गए हैं, जो एक तानाशाह के आगे घुटने टेक रहे हैं. मेरा मानना है कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक यह है कि वे सत्ता के बगल में रहना चाहते हैं, या जांच से बचना चाहते हैं.
कमला हैरिस के आरोपों पर व्हाइट हाउस का जवाब
कमला हैरिस के आरोपों को लेकर जब व्हाइट हाउस से सवाल किए गए तो प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि जब कमला हैरिस चुनाव में हार गईं तो उन्हें यह संकेत समझ लेना चाहिए था कि अमेरिकी लोगों को उनके बेतुके झूठों की परवाह नहीं है. या शायद उन्होंने संकेत समझ लिया था और इसीलिए वे विदेशी प्रकाशनों के सामने अपनी शिकायतें कर रही हैं.
कमला हैरिस ने हाल ही में अपने 2024 के राष्ट्रपति अभियान 107 डेज का विवरण प्रकाशित किया है. यह उनके अभियान की अवधि थी, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कथित तौर पर खराब स्वास्थ्य के कारण डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले लिया था.
