मिडिल ईस्ट में जंग के चलते हो रहे मिसाइल हमलों ने समंदर में भी भारतीय जहाजों के लिए खतरा पैदा कर दिया है. ओमान में बीच समुद्र में तेल टैंकर पर हुए हमले के चलते दर्जनों भारतीय नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई. सूचना मिलते ही मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने तुरंत ऐक्शन लिया और 24 भारतीय क्रू सदस्यों को बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई.

इंडियन कोस्ट गार्ड ने मंगलवार (9 जून) को एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि ओमान तटीय सीमा (एसआरआर) में एमटी मारिवेक्स पर मिसाइल हमले के बाद मुंबई स्थित भारतीय तटरक्षक बल (एमआरसीसी) ने त्वरित कार्रवाई की. पोस्ट में आगे कहा गया कि भारतीय तटरक्षक बल (आईडीएस्ट गार्ड) तटीय राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंद महासागर में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित है. मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का एक प्रमुख लक्ष्य है, ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में त्वरित और प्रभावी खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा सके.

आधिकारिक बयान के मुताबिक सोमवार को MRCC मुंबई को पलाऊ-ध्वज वाले टैंकर MT Marivex पर मिसाइल हमले की जानकारी मिली, जब यह जहाज ओमान के मसीराह के पास लंगर डाले हुए था. उस दौरान जहाज पर 24 लोगों का क्रू था और वो सभी भारतीय नागरिक थे. ये जानकारी जहाज पर मौजूद क्रू सदस्यों में से एक के रिश्तेदार ने MRCC मुंबई को दी थी.

Swift response by #MRCC #Mumbai following missile attack on MT Marivex in #OmanSRR.



On receiving information, MRCC Mumbai immediately coordinated with OMSC Oman, ensuring the safe rescue of 24 #Indian crew by #Oman Navy helicopters.@IndiaCoastGuard remains steadfast in its… pic.twitter.com/ULDjzgEK4g — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 9, 2026

MRCC मुंबई ने OMSC से तुरंत किया संपर्क

MRCC मुंबई ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर (OMSC) ओमान के साथ संपर्क कर OMSC से सर्च मिशन कोऑर्डिनेटर (SMC) की जिम्मेदारी संभालने और जहाज व उसके क्रू को तत्काल सहायता देने की अपील की. तेजी से कार्रवाई करते हुए OMSC ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और घटना स्थल पर दो बचाव हेलीकॉप्टर तैनात करके बचाव अभियान शुरू किया.

सभी 24 भारतीय क्रू सुरक्षित

भारतीय क्रू को बचाने के लिए MRCC मुंबई, OMSC ओमान और अन्य संबंधित पक्षों के बीच लगातार समन्वय देखने को मिला. इसके बाद OMSC ओमान ने पुष्टि की कि ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है. बचाए गए क्रू के सभी सदस्य अब सुरक्षित हैं और किसी के भी हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. बयान में कहा गया है कि जहाज अभी ओमान के मसीराह के पास लंगर डाले हुए है.

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