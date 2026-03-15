Pakistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार में फिर किया अटैक, भयंकर तबाही का किया दावा
Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि कंधार में एक सुरंग पर हमला किया गया है, जिसका इस्तेमाल अफगान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) दोनों की तरफ से किया जाता रहा है.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पिछले काफी समय से संघर्षरत पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है. पाकिस्तान ने रविवार (15 मार्च, 2026) को एक बयान जारी कर कहा है कि उसकी सेना ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित सैन्य सुविधाओं और आतंकवादी ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं. यह हमला दोनों देशों के बीच जारी तनाव में ताजा घटनाक्रम है.
पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में कहां-कहां किए हमले?
न्यूज एजेंसी AFP ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के सेना ने कंधार में स्थित अफगानिस्तान के टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज फेसिलिटी को अपने निशाना बनाया है और उन्हें प्रभावी रूप से तबाह कर दिया है. दरअसल, कंधार अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में बसा एक शहर है, जहां तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा का प्रशासन स्थित है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि कंधार में एक सुरंग पर भी हमला किया गया है, जिसका इस्तेमाल अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) दोनों की तरफ से किया जाता रहा है. अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हाल ही हुए हमलों के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल किया गया था.
लोगों ने सुनी धमाकों की आवाज और देखी आग की उठती लपटें
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, कंधार में रहने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने देर रात में शहर के ऊपर सेना के विमानों को उड़ते हुए देखा था और कई धमाकों की आवाजें भी सुनी थीं. एक शख्स ने कहा कि सेना का विमान उस इलाके के पहाड़ों के ऊपर से उड़ा था, जहां एक सैन्य अड्डा स्थित है. विमान के उड़ने के बाद एक धमाके की भी जोरदार आवाज आई. इसके साथ ही आग की लपटें भी नजर आने लगी थी.
कुछ अन्य लोगों ने कहा कि कंधार के दक्षिण-पूर्व इलाके में स्थि सीमावर्ती शहर स्पिन बोलदक में एयर स्ट्राइक की आवाजें सुनाई देने की बात कही गई. अधिकारियों ने पूर्वी सीमा पर स्थित खोस्त प्रांत के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार (14 मार्च, 2026) की रात में संघर्ष होने की सूचना मिली थी.
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Source: IOCL