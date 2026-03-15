हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Israel War: मिडिल ईस्ट की जंग थमने के आसार नहीं! ट्रंप बोले- 'हम खर्ग द्वीप पर फिर से करेंगे हमला'

Iran Israel War: मिडिल ईस्ट की जंग थमने के आसार नहीं! ट्रंप बोले- 'हम खर्ग द्वीप पर फिर से करेंगे हमला'

Iran Vs Israel: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी हमलों ने खर्ग द्वीप स्थित तेल निर्यात केंद्र के बड़े हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया है. हम मजे के लिए इस पर कुछ और बार हमला कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Mar 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग में ठंडी पड़ती नजर नहीं आ रही है. अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने फिर से धड़कने बढ़ा दी है. ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर मजे के लिए हमले करने की बात कही है. इसके अलावा उन्होंने अन्य देशों से स्ट्रेड ऑफ होर्मुज पर अपने जंगी जहाज भेजने की अपील की है. 

द गार्जियन के मुताबिक, ट्रंप ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि वह ईरान के तेल ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं, वो सिर्फ मजे के लिए. एक अमेरिकन न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बड़े ही सख्त अंदाज में कहा है कि अमेरिकी हमलों ने खर्ग द्वीप स्थित तेल निर्यात केंद्र के बड़े हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया है. हम मजे के लिए इस पर कुछ और बार हमला कर सकते हैं. ट्रंप का इस तरह से अलग अंदाज में आया बयान चर्चा में बना हुआ है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. फिलहाल ट्रंप प्रशासन किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है. 

मिडिल ईस्ट की जंग से गहराया दुनिया में तेल संकट

इधर, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने दुनिया को तेल की किल्लत की आग में झोंक दिया है. ईरान ने हमलों के बीच होर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है. यहीं से दुनिया भर में तेल का आयात निर्यात होता है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर भी एक पोस्ट किया है. उन्होंने दुनिया के देशों से साफ कहा है कि वे सिर्फ हाथ पर हाथ धरे न बैठें. अपने जंगी जहाज को भेजकर उसे सुरक्षित बनाएं. साथ ही कहा है कि जो देश यहां से तेल खरीदते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही बनती है. इस काम पर अमेरिका साथ देने को तैयार है. 

अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है. ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को बयान जारी किया है. उन्होंने दावा किया है कि इजरायल और तीन अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं. यह मजदूरों की मौत का बदला है. इसके अलावा इजरायल में ईरानी मिसाइल का टुकड़ा भी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा था. हालांकि, इससे किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है.

ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल, आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर

इधर, युद्ध के हालात से ग्लोबल मार्केट में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है. आम लोगों की जेब पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है. एल्युमीनियम की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिला है. तेल सप्लाई में भी भारी कमी देखने को मिल रही है. करीबन 3 लाख बैरल तेल की सप्लाई रोक दी गई है. 

युद्ध में 2 हजार से अधिक लोग गंवा चुके अपनी जान

इधर इस युद्ध के चलते अबतक 2 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इनमें ज्यादातर ईरान के नागरिक हैं. शनिवार को भी एक कारखाने में हुए हमले में 15 लोगों की जान गई थी. हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक छोड़ने के निर्देश दिए हैं. 

यह भी पढ़ें:

 हैदराबाद में हैरान करने वाला मामला! शादी से किया इनकार तो युवती को HIV संक्रमित खून का लगाया इंजेक्शन

Published at : 15 Mar 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Donald Trump WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट की जंग थमने के आसार नहीं! ट्रंप बोले- 'हम खर्ग द्वीप पर फिर से करेंगे हमला'
मिडिल ईस्ट की जंग थमने के आसार नहीं! ट्रंप बोले- 'हम खर्ग द्वीप पर फिर से करेंगे हमला'
विश्व
Pakistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार में फिर किया अटैक, भयंकर तबाही का किया दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार में फिर किया अटैक, भयंकर तबाही का किया दावा
विश्व
Israel-US Iran War Live: कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला, ईरान ने फिर दी धमकी, कहा - 'अब नहीं होगी बात...'
Live: कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला, ईरान ने फिर दी धमकी, कहा - 'अब नहीं होगी बात...'
विश्व
जम्मू-कश्मीर के 101 छात्र ईरान से पहुंचेंगे भारत, 90 ने पार की अजरबैजान सीमा, रेस्क्यू अभियान जारी
जम्मू-कश्मीर के 101 छात्र ईरान से पहुंचेंगे भारत, 90 ने पार की अजरबैजान सीमा, रेस्क्यू अभियान जारी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Assembly Election 2026: 5 राज्यों में चुनाव..किसका चलेगा दांव? | BJP | TMC | Breaking | ABP News
Opinion Poll 2026:5 राज्यों में तारीखें तय, जानिए अब किसकी बनेगी सरकार? | TMC | BJP | Congress
Assembly Election 2026: आचार संहिता लागू, बदल जाएंगे 5 राज्यों के सियासी समीकरण! जानें पूरा शेड्यूल
Bengal Election 2026: चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'खामेनेई की तरह शहादत मंजूर पर समझौता नहीं', बाराबंकी में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
'खामेनेई की तरह शहादत मंजूर पर समझौता नहीं', बाराबंकी में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
बिहार
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
क्रिकेट
PAK vs BAN: आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया
आखिरी ओवर में जीता बांग्लादेश, सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हराया
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
इंडिया
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
ट्रेंडिंग
Video: गैस या फिर इंडक्शन, किस पर खाना बनाना है सस्ता, वायरल वीडियो ने दूर किए सारे शक, यूजर्स हैरान
गैस या फिर इंडक्शन, किस पर खाना बनाना है सस्ता, वायरल वीडियो ने दूर किए सारे शक, यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget