मिडिल ईस्ट की जंग थमने के आसार नहीं! ट्रंप बोले- 'हम खर्ग द्वीप पर फिर से करेंगे हमला'

मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग में ठंडी पड़ती नजर नहीं आ रही है. अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने फिर से धड़कने बढ़ा दी है. ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर मजे के लिए हमले करने की बात कही है. इसके अलावा उन्होंने अन्य देशों से स्ट्रेड ऑफ होर्मुज पर अपने जंगी जहाज भेजने की अपील की है.

द गार्जियन के मुताबिक, ट्रंप ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि वह ईरान के तेल ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं, वो सिर्फ मजे के लिए. एक अमेरिकन न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बड़े ही सख्त अंदाज में कहा है कि अमेरिकी हमलों ने खर्ग द्वीप स्थित तेल निर्यात केंद्र के बड़े हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया है. हम मजे के लिए इस पर कुछ और बार हमला कर सकते हैं. ट्रंप का इस तरह से अलग अंदाज में आया बयान चर्चा में बना हुआ है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. फिलहाल ट्रंप प्रशासन किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है.

मिडिल ईस्ट की जंग से गहराया दुनिया में तेल संकट

इधर, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने दुनिया को तेल की किल्लत की आग में झोंक दिया है. ईरान ने हमलों के बीच होर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है. यहीं से दुनिया भर में तेल का आयात निर्यात होता है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर भी एक पोस्ट किया है. उन्होंने दुनिया के देशों से साफ कहा है कि वे सिर्फ हाथ पर हाथ धरे न बैठें. अपने जंगी जहाज को भेजकर उसे सुरक्षित बनाएं. साथ ही कहा है कि जो देश यहां से तेल खरीदते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही बनती है. इस काम पर अमेरिका साथ देने को तैयार है.

अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है. ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को बयान जारी किया है. उन्होंने दावा किया है कि इजरायल और तीन अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं. यह मजदूरों की मौत का बदला है. इसके अलावा इजरायल में ईरानी मिसाइल का टुकड़ा भी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा था. हालांकि, इससे किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है.

ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल, आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर

इधर, युद्ध के हालात से ग्लोबल मार्केट में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है. आम लोगों की जेब पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है. एल्युमीनियम की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिला है. तेल सप्लाई में भी भारी कमी देखने को मिल रही है. करीबन 3 लाख बैरल तेल की सप्लाई रोक दी गई है.

युद्ध में 2 हजार से अधिक लोग गंवा चुके अपनी जान

इधर इस युद्ध के चलते अबतक 2 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इनमें ज्यादातर ईरान के नागरिक हैं. शनिवार को भी एक कारखाने में हुए हमले में 15 लोगों की जान गई थी. हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक छोड़ने के निर्देश दिए हैं.

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