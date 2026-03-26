'अबतक के सबसे बुरे इंसान डोनाल्ड ट्रंप', अमेरिकी लेखक ने भयंकर लगाई लताड़, क्यों फायर?

अमेरिका-इजरायल की ईरान से जंग चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अबतक किसी तरह के संघर्ष विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है. इस जंग से दुनियाभर में उथल पुथल मच गई है. अमेरिका के लोग भी इस मामले में कहीं न कहीं ट्रंप से खफा नजर आ रहे हैं. हाल ही में हुए एक सर्वे में लोग इस युद्ध के खिलाफ एकजुट दिखे. आम लोगों के अलावा अमेरिका का बुद्धिजीवी वर्ग भी ईरान से जंग को लेकर ना सिर्फ नाखुश दिख रहा है, बल्कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी लताड़ रहा है. इसी सिलसिले में हेनरी नेफ का बड़ा बयान आया है.

क्या बोले हेनरी नेफ

अमेरिकी लेखक हेनरी नेफ (Henry Neff) ने डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें राष्ट्रीय मंच पर कब्जा करने वाला अब तक का सबसे बुरा इंसान बताया है. हेनरी नेफ ने ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया है. उन्होंने ट्रंप का जिक्र एक बहुत नकारात्मक व्यक्ति के रूप में किया है.

प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी लेखक नेफ ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति हैं, बल्कि ये भी कहना गलत नहीं है कि वो (डोनाल्ड ट्रंप) राष्ट्रीय मंच पर आने वाले अब तक के सबसे बुरे इंसान हैं. हेनरी नेफ के अलावा भी कई अन्य अमेरिकी विश्लेषकों ने ट्रंप को असीमित शक्ति चाहने वाले एक राजा के समान बताया है.

'रिपब्लिकन सरकार के लिए बड़ी समस्या हो सकती है'

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस और एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के हालिया सर्वे में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन बिना किसी साफ उद्देश्य के ईरान के साथ जारी जंग उनकी रिपब्लिकन सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक समस्या बन सकती है.

सर्वे के मुताबिक लगभग दो-तिहाई अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिकी विदेश नीति साफ और स्पष्ट होनी चाहिए. उनका कहना है कि इस समय सरकार की प्राथमिकता अमेरिकी तेल और गैस की कीमतों को बढ़ने से रोकना भी होना चाहिए.

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