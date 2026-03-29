हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान ने एल्युमिनियम बहरीन को बनाया निशाना, 2 लोग हुए घायल, कंपनी ने किया फोर्स मेज्योर घोषित

ईरान ने एल्युमिनियम बहरीन को बनाया निशाना, 2 लोग हुए घायल, कंपनी ने किया फोर्स मेज्योर घोषित

ईरान के 2 इस्पात संयंत्रों पर हुए हमलों के जवाब में आईआरीजीसी ने बहरीन की अल्बा और एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम कंपनी को निशाना बनाया है. इस कारण फोर्स मेज्योर घोषित किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

बहरीन की सरकारी समाचार एजेंसी अल्बा ने रविवार तड़के पुष्टि की कि एक दिन पहले ईरान द्वारा किए गए हमले में एल्युमिनियम बहरीन जिसे अल्बा के नाम से भी जाना जाता है उसे निशाना बनाया गया. इस हमले में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और कंपनी अपने संयंत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर रही है.

ईरान के 2 इस्पात संयंत्रों पर हुए हमलों के जवाब में अल्बा और एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम को निशाना बनाया गया है. आईआरजीसी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के अमेरिकी सैन्य और विमानन कंपनियों से संबंध थे. हालांकि रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से आईआरजीसी के दावों की पुष्टि नहीं कर सका.

कंपनी ने फोर्स मेज्योर किया घोषित
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण व्यापार जारी रखने के लिए अल्बा ने मार्च की शुरुआत में अपनी 3 एल्युमीनियम गलाने वाली लाइनों को बंद कर दिया था, जो उसकी कुल क्षमता का 19% थीं. इससे पहले 4 मार्च को कंपनी ने होर्मुज बंद होने के कारण ग्राहकों को माल भेजने में असमर्थता जाहिर की थी और अप्रत्याशित स्थिति (फोर्स मेज्योर) घोषित किया था.

एल्युमीनियम के व्यापार पर असर
होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण एल्युमीनियम के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 9% हिस्सा है. यह प्रभाव ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुआ है. बहरीन स्टील की मूल कंपनी, बहरीन की फौलथ होल्डिंग ने शनिवार को क्षेत्रीय संघर्ष और सुरक्षा के चलते अपने संचालन को लेकर अप्रत्याशित स्थिति (फोर्स मेज्योर) घोषित किया.

कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति ने समूह के नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिन्होंने समूह के व्यवसाय के कुछ हिस्सों में संचालन और लॉजिस्टिक्स को प्रभावित किया है, लेकिन प्रभाव के आकार के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है.

ये भी पढ़ें

रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ कैसे होगी कंट्रोल ? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा रोडमैप

Published at : 29 Mar 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
IRGC IRAN Aluminium Bahrain Alba
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान ने एल्युमिनियम बहरीन को बनाया निशाना, 2 लोग हुए घायल, कंपनी ने किया फोर्स मेज्योर घोषित
ईरान ने एल्युमिनियम बहरीन को बनाया निशाना, 2 लोग हुए घायल, कंपनी ने किया फोर्स मेज्योर घोषित
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर किया घातक हमला, पानी रखने के ठिकाने को किया तबाह
LIVE: अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर किया घातक हमला, पानी रखने के ठिकाने को किया तबाह
विश्व
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
विश्व
US No Kings Protests: अपने ही देश में घिरे डोनाल्ड ट्रंप! अमेरिका में ‘नो किंग्स’ विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल?
अपने ही देश में घिरे ट्रंप! अमेरिका में ‘नो किंग्स’ विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US No Kings Protests: अपने ही देश में घिरे डोनाल्ड ट्रंप! अमेरिका में ‘नो किंग्स’ विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल?
अपने ही देश में घिरे ट्रंप! अमेरिका में ‘नो किंग्स’ विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल?
हरियाणा
Haryana News: 'जब उसकी ही टीम लोग छोड़ जाएं...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला
'जब उसकी ही टीम लोग छोड़ जाएं...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला
टेलीविजन
19 साल बाद राजपाल यादव-अक्षय कुमार ने रीक्रिएट किया 'भूल भुलैया' का फेमस सीन, देखकर यादें हो जाएंगी ताजा
19 साल बाद राजपाल यादव-अक्षय कुमार ने रीक्रिएट किया 'भूल भुलैया' का फेमस सीन, देखकर यादें हो जाएंगी ताजा
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर किया घातक हमला, पानी रखने के ठिकाने को किया तबाह
LIVE: अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर किया घातक हमला, पानी रखने के ठिकाने को किया तबाह
जनरल नॉलेज
Cheapest Petrol In India: भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, जानें क्यों है कीमत में इतना अंतर?
भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, जानें क्यों है कीमत में इतना अंतर?
ट्रेंडिंग
Video: हिप्पोपोटेमस की लाश को नोचना पड़ा भारी, बारूद जैसे ब्लास्ट से लकड़बग्गों की लग गई लंका
हिप्पोपोटेमस की लाश को नोचना पड़ा भारी, बारूद जैसे ब्लास्ट से लकड़बग्गों की लग गई लंका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget