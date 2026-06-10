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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'

भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'

अमेरिका ईरान में समझौता होना तो दूर फिर से जंग शुरू होती दिख रही है. अमेरिका का अपाचे हेलिकॉप्टर गिराने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने उन्हें फारस की खाड़ी छोड़ने को लेकर सीधी धमकी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 12:16 PM (IST)
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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार (10 जून) को अमेरिका को चेतावनी दी कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी (Persian Gulf) क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब देगी और साथ ही यह भी कहा कि फारस की खाड़ी में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों को इतिहास में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं. अराघची ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया. हमारी शक्तिशाली सेना किसी भी हमले या धमकी का मुंहतोड़ जवाब देगी. अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं. 

ईरान का ये बयान तब आया है, जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू कर दिए हैं. यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद ईरान की अनुचित आक्रामकता के जवाब में की गई है. CENTCOM ने कहा कि ये हमले कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर उस घटना के उचित जवाब के तौर पर किए गए हैं.

 

अमेरिकी सेना ने क्या बताया
US सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कल US आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू किए. यह मिशन ईरान की आक्रामकता का सटीक जवाब है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के हमले में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर गश्त कर रहा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया. उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित और बिना किसी चोट के हैं और चेतावनी दी कि वॉशिंगटन इस हमले का जवाब देगा.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे हमारी महान सेना से अभी जानकारी मिली है कि कल रात ईरानियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर गश्त करते हुए हमारे एक बेहद एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इसमें दो पायलट शामिल थे. दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. फिर भी अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा. 

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Published at : 10 Jun 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US ISRAEL Abbas Araghchi IRAN
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