भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार (10 जून) को अमेरिका को चेतावनी दी कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी (Persian Gulf) क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब देगी और साथ ही यह भी कहा कि फारस की खाड़ी में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों को इतिहास में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं. अराघची ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया. हमारी शक्तिशाली सेना किसी भी हमले या धमकी का मुंहतोड़ जवाब देगी. अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से चले जाएं.

ईरान का ये बयान तब आया है, जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू कर दिए हैं. यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद ईरान की अनुचित आक्रामकता के जवाब में की गई है. CENTCOM ने कहा कि ये हमले कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर उस घटना के उचित जवाब के तौर पर किए गए हैं.

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

अमेरिकी सेना ने क्या बताया

US सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कल US आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू किए. यह मिशन ईरान की आक्रामकता का सटीक जवाब है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के हमले में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर गश्त कर रहा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया. उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित और बिना किसी चोट के हैं और चेतावनी दी कि वॉशिंगटन इस हमले का जवाब देगा.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे हमारी महान सेना से अभी जानकारी मिली है कि कल रात ईरानियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर गश्त करते हुए हमारे एक बेहद एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इसमें दो पायलट शामिल थे. दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. फिर भी अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा.

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