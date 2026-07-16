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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने ब्राजील पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ, गुस्से में आगबबूला हुए राष्ट्रपति लूला, ट्रंप के लिए क्या कहा?

अमेरिका ने ब्राजील पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ, गुस्से में आगबबूला हुए राष्ट्रपति लूला, ट्रंप के लिए क्या कहा?

Donald Trump US Brazil: ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने ब्राजील पर टैरिफ का बोझ लाद दिया है. इसको लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का बड़ा बयान सामने आया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच ब्राजील पर टैरिफ बम फोड़ दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का आदेश दिया है. यूएस ने ब्राजील पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और उनकी सरकार ईमानदारी से सहयोग नहीं कर रही है. उसने लूला के लिए कहा कि वे समझौते को मानने की बजाय राजनीति कर रहे हैं.

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने टैरिफ को लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने USTR (यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) को ब्राजील से आने वाले ज्यादातर सामानों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का निर्देश दिया है. इस फैसले के पीछे की वजह को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. राष्ट्रपति लूला और उनकी सरकार ने अमेरिका के साथ ईमानदारी और अच्छी नीयत से बातचीत नहीं की है.'

ब्राजील ने की टैरिफ को लेकर अमेरिका की आलोचना

ब्राजील ने टैरिफ के मामले को लेकर ट्रंप और अमेरिका की आलोचना की है. राष्ट्रपति लूला ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा, "हमारे देश के खिलाफ एकतरफा कदम उठाया जाना सही नहीं है. पिछले 15 सालों अमेरिका ने ब्राजील से गुड्स एंड सर्विस से 424.5 अरब डॉलर का सरप्लस हासिल किया है. 2025 में अमेरिका से आने वाले 76 प्रतिशत आयात बिना किसी इम्पोर्ट ड्यूटी के ब्राजील में प्रवेश किए और अमेरिकी प्रॉडक्ट्स पर औसत प्रभावी शुल्क केवल 3.1 प्रतिशत रहा.'

 

बता दें कि ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा दिया था. अब उन्होंने ब्राजील पर टैरिफ बम फोड़ा है. ब्राजील सरकार ने कहा है कि मनमाने ढंग से लगाए गए टैरिफ के खिलाफ हम 'रिसिप्रोसिटी लॉ' का रास्ता अपनाएंगे. ब्राजील इस विवाद को विश्व व्यापार संगठन (WTO) तक लेकर जाएगा.

यह भी पढ़ें : कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:08 AM (IST)
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Brazil Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War
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