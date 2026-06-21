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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडिल ईस्ट में फिर भड़केगा युद्ध? IRGC ने कर दिया होर्मुज को बंद करने का ऐलान, अमेरिका बोला- 'ईरान का...'

मिडिल ईस्ट में फिर भड़केगा युद्ध? IRGC ने कर दिया होर्मुज को बंद करने का ऐलान, अमेरिका बोला- 'ईरान का...'

US-Iran War: लेबनान में इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया है. हालांकि, इस पर US CENTCOM ने कहा कि ईरान का इस रूट पर कोई कंट्रोल नहीं है और अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Jun 2026 08:02 AM (IST)
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US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (20 जून 2026) को साफ कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है. यह बयान ऐसे समय आया है जब लेबनान में इजरायली हमलों के बाद पूरे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ गया है. इसी बीच ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया.

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, CENTCOM के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईरान का इस रूट पर कोई अधिकार नहीं है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई दुनिया भर में जाती है.

CENTCOM ने कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. उनका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहे. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सुरक्षित समुद्री यात्रा बनाए रखना और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करना अमेरिका की पहली प्राथमिकता है

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IRGC का बड़ा ऐलान

यह बयान उस समय आया जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  को बंद करने का ऐलान किया. ईरान का कहना है कि लेबनान पर इजरायल के हमले US और ईरान के बीच हुए 14-पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत बने सीजफायर समझौते का उल्लंघन हैं. ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) के मुताबिक, IRGC नेवी ने एक बयान जारी कर जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  के पास न आने की चेतावनी दी है. साथ ही कहा गया कि यह समुद्री रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है.

IRGC नेवी के पब्लिक रिलेशन्स विभाग ने क्या कहा?

IRGC नेवी के पब्लिक रिलेशन्स विभाग ने कहा कि यह फैसला लेबनान में इज़रायल की कार्रवाई और अमेरिका की तरफ से किए गए वादों के उल्लंघन के कारण लिया गया है. लेबनान में ज़ायोनी शासन के अपराधों और सीजफायर को लेकर अमेरिका के वादों के उल्लंघन को देखते हुए, होर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बंद है. IRGC ने जहाजों को साफ चेतावनी दी है कि वे इस इलाके में एंट्री न करें. उनका कहना है कि अगर कोई जहाज इस क्षेत्र में आता है तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद है और जहाजों को इसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Jun 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Iran-US CENTCOM WORLD NEWS IN HINDI
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