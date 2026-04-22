ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बीच IRGC की सीधी धमकी- 'पूरी ताकत से अमेरिकी...'

ईरान के सरकारी टीवी एंकर ने IRGC के केंद्रीय मुख्यालय खातम अल-अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी का बयान पढ़ते हुए ऑडियो और उनका फाइल वीडियो दिखाया. केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी सेना के कमांडरों द्वारा बार-बार दी जा रही धमकियों के मद्देनजर चेतावनी जारी की है.

उन्होंने कहा कि ईस्लामी ईरान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आक्रामकता या कार्रवाई की स्थिति में इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर तुरंत पूरी शक्ति से हमला करेंगी और बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन (इजरायल) को पहले से कहीं अधिक कड़ा सबक सिखाएंगी.

अमेरिका-इज़रायल को पहले से ज़्यादा कड़ा सबक सिखांएगे- ईरान

ईरानी सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला करते हैं तो उनकी सेनाएं पूरी ताकत से अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला करेंगी. न्यूज एंकर द्वारा पढ़े गए ज़ोल्फ़ागरी के बयान में कहा गया कि ईरानी सेना अमेरिका और इज़रायल को पहले से भी ज़्यादा कड़ा सबक सिखाएगी और उन्हें बच्चों का हत्यारा बताएगी.

अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया युद्धविराम

ईरानी संयुक्त कमान का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने की घोषणा के लगभग साथ ही आया. ट्रंप ने मंगलवार देर रात कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ अपने युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा रहा है, क्योंकि वह इस्लामिक गणराज्य से एक एकीकृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा है.

तेहरान का आगे की वार्ता से इनकार

यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समय में चल रही युद्धविराम वार्ता अनिश्चित लग रही थी और दो सप्ताह का युद्धविराम समाप्त होने वाला था. इससे पहले व्हाइट हाउस ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता के दूसरे दौर के लिए संभावित यात्रा को स्थगित कर दिया था, क्योंकि तेहरान ने फिलहाल आगे की वार्ता के लिए इनकार कर दिया है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री का कहना है कि ईरान ने अभी तक औपचारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि वह वार्ता में भाग लेगा या नहीं.

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