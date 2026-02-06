अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दे. ईरान और अमेरिका के बीच शुक्रवार (6 फरवरी) को बातचीत होने वाली है. इस बीच एक अहम खबर सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी F-15 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं. जॉर्डन ने ईरान का साथ देने का वादा किया है. ऐसी स्थिति में यह खबर चौंकाने वाली है.

दरअसल 'प्लानेट लैब्स पीबीसी' की ओर से एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका के 12 फाइटर जेट F-15 तैनात कर दिए गए हैं. यह तस्वीर ईरान को झटका देने वाली है, क्यों कि जॉर्डन ने हाल ही में ईरान के पक्ष में बयान दिया था. उसने कहा था कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा.

क्या ईरान को धोखा दे रहा जॉर्डन

जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने सोमवार (2 फरवरी) को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन कॉल के जरिए बात की थी. इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने को लेकर बात हुई थी. 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक अयमान सफादी ने कहा था कि जॉर्डन, ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने उनके बयान पर सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है.

अमेरिका की सैन्य तैनाती का क्या है सच

'बीबीसी वेरीफाई' की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जॉर्डन के मुवाफ़्फ़ाक साल्टी एयरबेस पर करीब एक दर्जन F-15 फाइटर जेट, एक MQ-9 रीपर कॉम्बैट ड्रोन और कई A-10C थंडरबोल्ट II ग्राउंड-अटैक एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं. यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने कुछ गाइडेड मिसाइलें भी तैनात की हैं.

सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है F-15

अमेरिका का F-15 दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक है. यह एयर टू एयर कॉम्बैट काफी शक्तिशाली माना जाता है. F-15 मैक 2.5 (लगभग 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार से उड़ सकता है. इसमें लगे दो 'प्रैट एंड व्हिटनी' इंजन इसे टेक-ऑफ के तुरंत बाद सीधा 90 डिग्री के कोण पर आसमान की तरफ उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं. मारक क्षमता की बात करें तो यह लगभग 13.6 टन हथियार लेकर उड़ सकता है. इसमें 22 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं.