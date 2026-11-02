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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप? चुनाव के बावजूद ले सकते हैं बड़ा फैसला

फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप? चुनाव के बावजूद ले सकते हैं बड़ा फैसला

अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के बीच ट्रंप प्रशासन ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस की बिना मंजूरी के ट्रेड से जुड़ी नीतियों को प्रभावी करने की प्लानिंग की है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 02 Nov 2026 07:37 AM (IST)
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अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अहम रणनीति बनानी शुरू कर दी है. ट्रम्प प्रशासन कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना व्यापार सहित कई मामलों में एग्जीक्यूटिव एक्शन की तैयारी में है. ट्रंप प्रशासन चुनाव में बहुमत मिलने या न मिलने को लेकर ज्यादा नहीं सोच रहा है. वहीं अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप के व्यापार एजेंडे को नए विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

'यूएस न्यूज' की खबर के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ट्रंप के कई टैरिफ और उन्हें समर्थन देने वाले पुराने कानूनों को रद्द करने के लिए कानून लाना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी सफलता मिलती भी है तो उसे ट्रंप की वीटो पावर का करना पड़ेगा. सीनेट फाइनेंस कमेटी के प्रमुख डेमोक्रेट, सीनेटर रॉन वाइडेन ने कहा, 'पहली प्राथमिकता कनाडा पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ को खत्म करना है. इन टैरिफ की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं और बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों को नुकसान हो रहा है.'

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ओपिनियन पोल में किसे मिल रही जीत

रिपब्लिकन पार्टी के पास US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218-214 और US सीनेट में 53-47 का बहुमत है. इसे पलटने के लिए डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों में कुल मिलाकर चार सीटें ज्यादा चाहिए होंगी. वहीं ओपिनियन पोल में हाउस में डेमोक्रेट्स की जीत की संभावना जताई गई है, जबकि सीनेट में मुकाबला इतना टक्कर का है कि कुछ भी कहना मुश्किल है. लिहाजा डेमोक्रेट्स के पास 'वीटो-प्रूफ' दो-तिहाई बहुमत होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है.

ट्रंप प्रशासन क्या बना रहा योजना

इस बीच ट्रंप प्रशासन ऐसी योजनाएं बना रहा है, जिनमें कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्यापार के मामलों में एग्जीक्यूटिव एक्शन पर ज्यादा निर्भर रहा जा सके.

यह भी पढ़ें : Explained: कल US में मिडटर्म चुनाव, वोटिंग प्रक्रिया, ट्रंप का भविष्य और भारत पर असर, जानिए A टू Z

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 02 Nov 2026 07:37 AM (IST)
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