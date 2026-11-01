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हिंदी न्यूज़न्यूज़हैलोवीन वीकेंड: अमेरिका के कई इलाकों में गोलीबारी, 6 की मौत

हैलोवीन वीकेंड: अमेरिका के कई इलाकों में गोलीबारी, 6 की मौत

अमेरिका के नाइट लाइफ इलाकों में गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है. यह घटना अलग-अलग इलाकों से सामने आई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 01 Nov 2026 11:55 PM (IST)
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अमेरिका में हैलोवीन वीकेंड के दौरान देश भर में आधा दर्जन शहरों के नाइटलाइफ इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं. इनमें दर्जन लोग घायल हो गए हैं. इनमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है. सबसे भीषण घटना डलास में हुई है. यहां शहर के डीप एलम इलाके में कई गोलीबारी हुई है. यह इलाका संगीत, रेस्तरां और नाइटलाइफ का केंद्र है.

इस घटना में चार लोगों की मौत हुई है. 15 अन्य घायल हो चुके हैं. इसके अलावा फेयेटविले(अर्कासम), बर्मिंघम (अलबामा) और नेटवर्क (डेलावेयर) जैसे शहरों में भी पुलिस ने इस वीकेंड अपनी नाइटलाइफ इलाकों में गोलीबारी की घटनाओं की जानकारी दी है. 

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पुलिस ने मीडिया में क्या जानकारी दी? 

डलास पुलिस चीफ डैनियल कोमोक्स ने पीबीएस न्यूज को बताया है कि अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शनिवार रात लगभग सवा घंटे के दौरान हुई गोलीबारी की घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं. कोमोक्स ने कहा है कि गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाएं हुई हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये क्यों हुई. 

कोमोक्स ने कहा है कि कुछ गिरफ्तारियां की गई है. उन्होंने यह नहीं बताया है कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है. उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं. यह एक बहुत बड़ा मामला है. हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं. इधर, पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है. किसी भी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई है.

पुलिस ने बताया है कि अलबामा के बर्मिंघम में शनिवार रात एनुअल मैजिक सिटी क्लासिक फुटबॉल मैच के बाद लीजन फील्ड के बाहर गोलीबारी हुई.

इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. आठ अन्य घायल हो गए. मैच खत्म होने के बाद ज्यादातर दर्शक और परिवार स्टेडियम से जा चुके थे. गोलीबारी पास ही हुई. यहां ग्रेमोंट एवेन्यू के किनारे विक्रेता अपनी दुकानें लगाए हुए थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 01 Nov 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
America CRIME
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