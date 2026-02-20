एलियंस का राज खोलेगा अमेरिका! ट्रंप ने इससे जुड़ी फाइल्स जारी करने का दे दिया बड़ा आदेश

एलियन को लेकर दिए बराक ओबामा के बयान के बाद न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो गई है. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (19 फरवरी) को कहा कि वो फेडरल एजेंसियों को एलियन और Unidentified Flying Objects (UFO) यानि कि उड़न तस्तरी से संबंधित सारी फाइलें जारी करने का निर्देश देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जनता में भी काफी दिलचस्पी है.

ट्रंप ने अपने आदेश में क्या कहा ?

डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ और अन्य एजेंसियों को इन मुद्दों से संबंधित सारी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देंगे. उन्होंने आगे कहा कि मैं युद्ध सचिव और अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे एलियन और Unidentified Aerial Phenomena (UAP) और Unidentified Flying Objects (UFO) से संबंधित सरकारी फाइलों की पहचान करें और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करें.

ट्रंप ने जॉर्जिया यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर एलियन के बारे में सार्वजनिक रूप से गोपनीय जानकारी का खुलासा करने का आरोप लगाया था और कहा था कि ओबामा ने एक बड़ी गलती की. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. हालांकि ट्रंप इसका कोई सबूत नहीं दे पाए.

ओबामा के इसी बयान से मचा है बवाल

पॉडकास्ट होस्ट ब्रायन टायलर कोहेन संग इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने कहा कि इतने विशाल ब्रह्मांड में मनुष्यों के अकेले न होने की संभावना अधिक है. साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्हें इसका कोई सबूत नहीं मिला. उन्होंने आगे कहा कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहां जीवन होने की संभावना काफी अधिक है, लेकिन सौर मंडलों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि एलियंस द्वारा हमसे संपर्क किए जाने की संभावना कम है और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है और ना मेरे पास इसका कोई सबूत है.

ये भी पढ़ें

Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज