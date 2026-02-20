हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएलियंस का राज खोलेगा अमेरिका! ट्रंप ने इससे जुड़ी फाइल्स जारी करने का दे दिया बड़ा आदेश

एलियंस का राज खोलेगा अमेरिका! ट्रंप ने इससे जुड़ी फाइल्स जारी करने का दे दिया बड़ा आदेश

एलियन को लेकर दिए बराक ओबामा के बयान के बाद न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो गई है. इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आदेश दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

एलियन को लेकर दिए बराक ओबामा के बयान के बाद न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो गई है. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (19 फरवरी) को कहा कि वो फेडरल एजेंसियों को एलियन और Unidentified Flying Objects (UFO) यानि कि उड़न तस्तरी से संबंधित सारी फाइलें जारी करने का निर्देश देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जनता में भी काफी दिलचस्पी है.

ट्रंप ने अपने आदेश में क्या कहा ?
डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ और अन्य एजेंसियों को इन मुद्दों से संबंधित सारी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देंगे. उन्होंने आगे कहा कि मैं युद्ध सचिव और अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे एलियन और Unidentified Aerial Phenomena (UAP) और Unidentified Flying Objects (UFO) से संबंधित सरकारी फाइलों की पहचान करें और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करें. 

ट्रंप ने जॉर्जिया यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर एलियन के बारे में सार्वजनिक रूप से गोपनीय जानकारी का खुलासा करने का आरोप लगाया था और कहा था कि ओबामा ने एक बड़ी गलती की. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. हालांकि ट्रंप इसका कोई सबूत नहीं दे पाए. 

ओबामा के इसी बयान से मचा है बवाल 
पॉडकास्ट होस्ट ब्रायन टायलर कोहेन संग इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने कहा कि इतने विशाल ब्रह्मांड में मनुष्यों के अकेले न होने की संभावना अधिक है. साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्हें इसका कोई सबूत नहीं मिला. उन्होंने आगे कहा कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहां जीवन होने की संभावना काफी अधिक है, लेकिन सौर मंडलों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि एलियंस द्वारा हमसे संपर्क किए जाने की संभावना कम है और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है और ना मेरे पास इसका कोई सबूत है. 

ये भी पढ़ें

Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज

Published at : 20 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
US Alien DONALD Trump Ufo Files
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एलियंस का राज खोलेगा अमेरिका! ट्रंप ने इससे जुड़ी फाइल्स जारी करने का दे दिया बड़ा आदेश
एलियंस का राज खोलेगा अमेरिका! ट्रंप ने इससे जुड़ी फाइल्स जारी करने का दे दिया बड़ा आदेश
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
विश्व
Epstein File: पूर्व प्रिंस एंड्रयू की जन्मदिन पर गिरफ्तारी से रॉयल फैमिली में हलचल! कड़ी पूछताछ के बाद रिहा, जानें पूरा मामला
पूर्व प्रिंस एंड्रयू की जन्मदिन पर गिरफ्तारी से रॉयल फैमिली में हलचल! कड़ी पूछताछ के बाद रिहा, जानें पूरा मामला
विश्व
ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पहुंचा भारत, सदस्य नहीं बना...अभी ऑब्जर्वर बन रख रहा पैनी नजर
ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पहुंचा भारत, सदस्य नहीं बना...अभी ऑब्जर्वर बन रख रहा पैनी नजर
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
नौकरी
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget