हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसिर्फ एक बार फीस, नए वीजा पर नियम होगा लागू... ट्रंप के नए H-1B वीजा नियमों पर अमेरिका की सफाई

सिर्फ एक बार फीस, नए वीजा पर नियम होगा लागू... ट्रंप के नए H-1B वीजा नियमों पर अमेरिका की सफाई

H-1B वीजा पर नए नियम 21 सितंबर 2025 यानी आज से लागू होंगे. अब आवेदन के साथ $100,000 शुल्क अनिवार्य है. जानें क्या है H-1B वीजा का नया नियम और इसका कंपनियों व कर्मचारियों पर क्या असर होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Sep 2025 08:23 AM (IST)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को एक ऑर्डर पर साइन किए, जिसके तहत H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 90 लाख रुपये किए जाने का प्रावधान है. ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार (20 सितंबर 2025) को स्पष्ट किया कि H-1B वीजा के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क केवल नये आवेदकों पर लागू होगा.

H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा अमेरिका का एक गैर-आप्रवासी कार्य वीजा है. इस वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख सकती हैं. आम तौर पर यह वीजा वैज्ञानिक, सॉफ़्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर और तकनीकी विशेषज्ञों को दिया जाता है. शुरुआत में यह तीन साल के लिए मान्य होता है और बाद में इसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है.

नया नियम और तारीख

व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के अनुसार 21 सितंबर 2025 से H-1B वीजा से जुड़े नए नियम लागू होंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अब हर आवेदन के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस अनिवार्य होगी. बिना फीस जमा किए गए आवेदन रद्द माने जाएंगे और ऐसे कर्मचारियों को अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा.

टेक कंपनियों की प्रतिक्रिया

ट्रंप की घोषणा के बाद बड़ी टेक कंपनियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी. अमेजन, मेटा और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने बाहर गए कर्मचारियों से वापस लौटने को कहा. वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन ने भी इसी तरह का परामर्श जारी किया.

वीजा नियमों में बदलाव पर ट्रंप का क्या तर्क?

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है. कई आउटसोर्सिंग कंपनियाँ इस पर निर्भर हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब इस दुरुपयोग की जांच कर रही हैं.

विदेशी कर्मचारियों पर नई सख्ती

नए नियम के अनुसार, कंपनियों को किसी भी H-1B याचिका से पहले फीस भुगतान का प्रमाण पत्र लेना होगा. यह दस्तावेज उनके पास सुरक्षित रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सरकार को दिखाना होगा.

H-1B वीजा पर नए नियमों में क्या बदलाव?

- यह एक बार की फीस है, जो सिर्फ हर नए H-1B वीजा आवेदन (petition) के साथ लगेगी.

- यह नियम सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा. पुराने वीजा धारकों या उनके रिन्यूअल पर नहीं.

- यह नियम पहली बार आने वाले अगले H-1B लॉटरी साइकल से लागू होगा.

- 2025 की लॉटरी के विजेताओं पर इसका कोई असर नहीं होगा.

- जिनके पास पहले से H-1B वीजा है या जो 2025 लॉटरी में जीत चुके हैं, उनके लिए चिंता की बात नहीं है.

ये भी पढ़ें: H-1B वीजा अब 88 लाख का... ट्रंप के फैसले पर आया नया अपडेट, अमेरिका बोला- नियम सिर्फ नए आवेदनों पर लागू

Published at : 21 Sep 2025 08:23 AM (IST)
Tags :
US H-1B Visa H-1B Visa DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Mughal Chakhna History: शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
ट्रेंडिंग
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget