ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, अब लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ, 5 दिन बाद से होगा लागू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला किया है. उन्होंने फार्मा सेक्टर पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी. ट्रंप ने शुक्रवार (26 सितंबर) को कहा कि हम फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट का शुल्क बढ़ा रहा है.

ट्रंप ने ट्रूथ पोस्ट के जरिए कहा, ''हम 1 अक्तूबर 2025 से किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि संबंधित कंपनी अमेरिका में अपना मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना लेती. अगर किसी कंपनी ने प्लांट का काम शुरू कर दिया है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा. इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.''

किचन से जुड़े कुछ सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट के जरिए कहा, ''हम किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर 1 अक्तूबर 2025 से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. इसके अतिरिक्त, फर्नीचर पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा. इसका अहम कारण यह है कि दूसरे देश ऐसे प्रोडक्ट्स अमेरिका में भारी मात्रा में भेज रहे हैं. यह उचित तो नहीं है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा.''

भारी ट्रकों पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने कहा, ''हमारे हैवी ट्रक मैन्यूफैक्चरर्स को बाहरी देशों की अनुचित होड़ से बचाने के लिए, मैं 1 अक्टूबर 2025 से विश्व के अन्य हिस्सों में बने सभी भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहा हूँ. इससे हमारे बड़े ट्रक निर्माण कंपनियों, जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और अन्य को बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलेगी. हमें अपने ट्रक चालकों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाए रखना है.''

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच बीते कई दिनों से टैरिफ की वजह से तनाव की स्थिति थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे के बाद ट्रेड डील पर भी बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है.